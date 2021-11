Ciprian Marica, declarații despre conflictul cu Ilie Năstase: „Terenul nu este miza”

Ciprian Marica a făcut declaraţii recent în urmă discuţiilor pe care le-a avut cu Ilie Năstase. Fostul tenismen l-a acuzat pe acesta de faptul că l-a exclus din fundația care-i poartă numele, pentru a pune mâna pe două terenuri în valoare de 50 milioane de euro.

Invitat în emisiunea “La Măruță“, Ciprian Marica a făcut precizări despre conflictul care a apărut între el şi Ilie Năstase.

Fostul fotbalist a declarat faptul că, din punctul său de vedere lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată. Pentru el terenul nu este o miză, însă tot ce își dorește este să își primească banii investiți înapoi. Mai mult, acesta spune că fostul mare sportiv nu își mai dorește să facă parte din proiect, iar singurul care a investit 2 milioane de euro este el.

”Ilie Năstase nu mai este președintele fundației”

Ciprian Marica a confirmat că Ilie Năstase nu mai deține rolul de președinte al fundației.

“Vreau să lămuresc un aspect. Vorbim de un teren al statului… M-am trezit eu de nebun să vin să investesc într-o bază sportivă, am vrut să întorc ceva sportului. Am renovat stadionul de fotbal, facem o academie de tenis în adevăratul sens al cuvântului. Sport, despre asta e. Terenul nu este miza. I-am spus că nu am nicio problemă să schimbe deal-ul, să-l facă cu altcineva. Ilie Năstase este în continuare în fundație. Este membru fondator. Într-adevăr nu mai este președinte”, a declarat Ciprian Marica în cadrul emisiunii La Măruță.

În acelaşi timp, Marica a vorbit despre întâlnirea cu Ilie Năstase care a avut loc marți, în prezența avocatului.

“Ieri, la întâlnirea cu Ilie, l-am rugat să-l sune pe domnul Țiriac și să ceară un avocat, pentru că venise cu o altă persoană care avea cu totul și cu totul alte interese. Eu am insistat ca domnul Țiriac să-l ajute pe Ilie cu un avocat. Ieri am fost la avocatul domnului Țiriac împreună cu Ilie, am discutat. A rămas să se uite și dânsul pe acte să le vadă, să ne hotârâm și noi cum vedem lucrurile pe mai departe. Din punctul meu de vedere, nu există un conflict și nu are de ce să existe un conflict”, a spus Marica, referitor la întâlnirea cu Ilie Năstase.

Mai mult decât atât, potrivit Prosport, Ilie Năstase și Ciprian Marica s-au împăcat, după ce au ajuns la un numitor comun, în cadrul întâlnirii la care au participat şi avocaţii. Astfel, fostul tenismen va reveni în conducerea Fundației care administrează Baza Voința.

