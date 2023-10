Circ la poarta azilului unde este internat Irinel Columbeanu! Leo de la Strehaia a vrut să-i dea bani fostului afacerist: „Nu ne-au lăsat”

Irinel Columbeanu trece prin cea mai grea perioadă din viața lui. Fostul milionar a ajuns să-și ducă traiul în azilul, unde și-a petrecut o perioadă din viață și tatăl său. Lucrurile devin și mai dificile pentru acesta, ținând cont de faptul că are poprire de la bancă pe pensia lui, de nici 2.000 de lei. În această situație, fostul soț al Monicăi Gabor speră la ajutorul prietenilor ori al oamenilor de afaceri. Ei bine, norocul a venit de unde nu se aștepta. Leo de la Strehaia a mers să-i facă o vizită fostului afacerist și să-l ajute cu bani. Doar că, lucrurile n-au avut un final tocmai fericit.

Irinel Columbeanu traversează cea mai neagră perioadă a vieții lui. Fostul om de afaceri s-a mutat de ceva vreme la azil, unde primește îngrijirile de care are nevoie. Serviciile pe care căminul de bătrâni i le oferă acestuia se ridică la prețul de 7.000 de lei, în fiecare lună. Fostul soț al Monicăi Gabor nu ar avea de unde să plătească această sumă, pentru că banca i-a pus poprire pe venitul său de nici 2.000 de lei. Astfel, bărbatul speră la ajutor din partea apropiaților. Ion Cassian, proprietarul azilului, a promis că-l va ajuta și că-l va ține câteva luni fără bani dacă este nevoie, însă nu-i va putea oferi acest sprijin la nesfârșit.

Leo de la Strehaia i-a sărit în ajutor lui Irinel Columbeanu

Leo de la Strehaia a încărcat mașina cu bunătăți și a mers la azilul unde este Irinel Columbeanu pentru a-i oferi sprijinul. Pe lângă preparatele delicioase pe care le-a pus la pachet, bărbatul i-a dat și 10.000 de lei. Din acești bani, fostul afacerist ar putea să-și plătească mai bine de o lună de stat la azil. Leo a venit însoțit de sora lui, Olga, despre care se știe deja că este o mare „fană” a lui Irinel Columbeanu. Femeia și-a dorit de multă vreme să-l ajute, ba chiar a declarat că ar fi dispusă să-l ia de soț.

„Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane (n.r. 10.000 de lei), plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici să îl ajutăm”, a ținut să spună Leo de la Strehaia, într-un clip postat pe internet.

Leo de la Strehaia a răbufnit după ce ajutorul lui a fost refuzat

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci au ajuns la poarta căminului social. Se pare că ajutorul lui Leo de la Strehaia nu a fost primit, așa cum se aștepta el. Situația a fost dezamăgitoare pentru bărbat și familia lui, căci au mers tocmai de la Strehaia în Ilfov să-și ofere sprijinul și nu au fost luați în seamă. Acesta și-a arătat nemulțumirea pe rețelele de socializare, unde mulți au ținut să-l critice pentru gestul său.

„Noi știm că a trecut printr-un impas al vieții și că are potențialul de a se ridica înapoi. Leo poate să-l ajute”, spune nora lui Leo.

„Nu ne-au lăsat. Lăsați lumea care vrea să-l ajute”, spune Leo de la Strehaia. „Eu am venit cu banii, să-i dau banii, am vrut să-i dau 100 de milioane acum când am mers la el”, a continuat acesta.

Internauții nu au întârziat să-și spună părerea după ce au auzit declarațiile lui Leo: „Nu-l mai deranjați pe Columbeanu, că el nu se coboară la nivelul vostru. De ce era nevoie sa vină tot alaiul după voi? De ce nu ai venit tu Leo cu patroana? Daca vrei sa faci un bine, trimite bani in contul lui Columbeanu”, se arată într-un mesaj.

„Ferească Dumnezeu în ce hal ați ajuns….Omul ăla nu vrea să fie asociat cu voi, ce nu înțelegeți?”, a scris altcineva.