Clanul Corduneanu, măcinat de scandaluri. Petronel și Ramona sunt personajele principale. Magistrații i-au chemat în instanță

Petronel Corduneanu și cumnata lui, Ramona, au fost trimiși în judecată de către procurori în urma unui scandal care a izbucnit în fața unui notariat din Iași. Principalele acuzații aduse ambelor tabere sunt cele de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Un prim termen al procesului urmează să fie stabilit în perioada următoare. Ulterior, jucătorii vor asculta ce au de spus părțile implicate, potrivit bzi.ro. Interesant este că Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu, este parte vătămată în acest dosar. Ramona este soția lui Adrian Corduneanu, zis “Beleaua”, fratele lui Petronel.

Scandalul în cadrul clanului a început în urmă cu mai multe luni, când Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu, a făcut plângere că ar fi fost agresată de cumnații ei, în urma unei tranzacții imobiliare, dintr-o zonă central a municipiului Iași.

Clanul Corduneanu, măcinat de scandaluri. Totul ar fi pornit de la o tranzacție imobiliară

La momentul respectiv, Alina Filip susținea că este șantajată după ce a cumpărat o casă de 33 de metri pătrați. Femeia, care este parte vătămată în acest dosar, preciza că familia partenerului ei a atacat-o fără motiv.

“Vreau să clarific o situație. Sunt amenințată și șantajată de familia soțului meu după ce am cumpărat o casă pe strada Sfântul Andrei. Casa respectivă am cumpărat-o legal, fără să păcălesc pe nimeni. Am plătit aproximativ 900 de euro pe metrul pătrat. Acum, Adrian Corduneanu postează pe Facebook tot felul de filmulețe în care mă denigrează. Casa respectivă a vrut să o cumpere și el, iar, acum, ar vrea să plătesc în plus pentru ea”, a precizat Alina Filip.

La rândul lor, Adrian Corduneanu și soția lui, Ramona, dădeau de înțeles că Alina Filip ar fi achiziționat casa respectivă după ce ar fi înșelat proprietarii.

Tensiune în fața unui notariat din Iași

Pe 30 noiembrie 2021, cele două femei s-au întâlnit în fața unui notariat din Iași. A urmat un schimb dur de replici, iar, ulterior, Ramona ar fi sărit la bătaie. În scandal ar fi intervenit și Petronel Corduneanu, pentru a-și apăra soția, pe Alina Filip.

La finalul săptămânii trecute, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi i-au trimis în judecată pe Ramona Corduneanu, dar şi pe Petronel Corduneanu, cumnatul ei. Alina Filip este parte vătămată în acest dosar.