„Clau-Gol”, după 2-2 la Sf. Gheorge într-un meci cu trei penalty-uri: „Nu e în regulă…!”

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, s-a arătat nemulțumit de arbitrajul prestart de brigade condusă de piteșteanul Cătălin Popa în ultimul meci al etapei a II-a din play-out pe care elevii săi l-au terminat nedecis, la Sf. Gheorghe, 2-2 cu cei de la Sepsi OSK. Clau-Gol susține că Sepsi a primit mult prea ușor primul ppenalty și consideră că acela a fost momentul psihologic al partidei.

„Singurul lucru îmbucurător din acest meci este că am luptat până la final, am reuşit să marcăm pe final de joc. N-aş vrea să mă umplu de penibil să spun până nu văd fazele, dar din spusele celor din jurul meu şi telefoanele pe care le-am primit după meci, am înţeles că la primul lor penalty, la primul lor gol din penalty nu a fost penalty. Iar la golul doi, jucătorul care a primit mingea şi a obţinut acel penalty a plecat din poziţie clară de off-side. Toată lumea spune că a fost penalty clar la noi, acum rămâne să revăd meciul şi după aceea vă pot spune cu siguranţă, dar dacă e aşa cum am auzit, nu e în regula. Nu e în regulă deloc, de ce nu intervine asistentul şi la noi sau al patrulea arbitru?”, a declarat Claudiu Niculescu la flash-interviurile de după meci.

Centralul Cătălin Popa a acordat trei lovituri de la 11 metri în meciul de la Sf. Gheorghe dintre Sepsi OSK și FC Voluntari, încheiat nedecis, 2-2, două pentru gazde şi unul pentru ilfoveni. În urma punctului obținut la Sf. Gheorghe, FC Voluntari și-a consolidate locul 3 în play-out, în timp ce Sepsi speră în salvarea de la retrogradare, nou-promovata fiind pe locul 6 în play-out, loc care la finalul sezonului duce la baraj.