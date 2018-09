Clau-Gol: „Îmi doresc să debutez cu o victorie în campionat în fața propriilor fani!”

Antrenorul principal Claudiu Niculescu a declarat într-o conferință de presă premergătoare meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a X-a a Ligii I, duel care va avea loc în această seară de la ora 21:00 în Groapă, că se așteaptă la un meci dificil conra revelației acestui sezon.

„Ne aşteaptă un meci extrem de dificil cu Sepsi, ştiu ce adversar vom avea în faţă. Le cunosc foarte bine antrenorul şi nu degeaba se află pe acel loc în clasament. Noi trebuie să câştigăm cu orice preţ, pentru că venim după o perioadă nu tocmai bună şi trebuie să spargem gheaţa. Apele s-ar mai linişti cu o victorie, pentru că locul lui Dinamo nu e acolo şi am încredere în băieţi că vor da totul pentru a câştiga. Cred că vom găsi soluţii pentru a debloca acea apărare bună a celor de la Sepsi. Nu înseamnă că nu au şi puncte slabe. Sper să le stricăm acel golaveraj. Dinamo a mai trecut prin perioade grele, dar în momentele în care suporterii s-au mobilizat am reuşit să depăşim acele perioade. De aceea avem foarte mare nevoie de suportul lor. Emoţii am avut în prima zi când am revenit la Dinamo, am fost un pic nostalgic, dar odată cu victoria de la Galaţi emoţiile s-au risipit. Acum suntem concentraţi pentru meci, mai am emoţii doar pentru cum vor arăta jocul şi rezultatul, pentru că îmi doresc enorm să debutez cu o victorie în faţa propriilor suporteri. Eu mă bazez pe dorinţa jucătorilor de a arăta că ceea ce s-a întâmplat până acum a fost un accident”, a dec larat Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Partida Dinamo- Sepsi OSK Sf. Gheorghe va avea loc astăzi de la ora 21:00, jocul urmând a fi ttransmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.