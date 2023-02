Claudia a născut la 56 de ani. Femeia a crezut că este o glumă din partea medicilor: ”Nu se poate”

Povestea Claudiei a devenit cunoscută de o lume întreagă. Femeia a rămas gravidă la cei 55 de ani ai săi. Cum a primit vestea, dar și care a fost reacția medicilor.

Claudia Raia este o actriță cunoscută în Brazilia, însă viața i s-a schimbat la 180 de grade atunci când a aflat că o să devină mamă la 56 de ani. La început, femeia a ajuns la medic pentru un consult, însă a fost sfătuită să facă și un test de sarcină. Nu s-a gândit niciodată la faptul că ar putea să fie gravidă.

Claudia Raia a devenit mamă la 56 de ani

Ei bine, când credea că totul este o glumă, Claudia avea să descopere că va aduce pe lume încă un copil. Brazilianca mai are doi copii, un băiat, Enzo Celulari de 25 de ani și o fată, Sophia Raia, de 20 de ani. La începutul lunii februarie a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Luca s-a născut pe 11 februarie 2023, într-un spital din Sao Paulo. Minunea a avut loc la 3 ani de când intrase la menopauză.

Claudia Raia formează un cuplu cu Jarbas, de aproape 12 ani și, de mult timp vorbeau despre faptul că el nu este tată, nu a fost niciodată tată. Jarbas Homem de Mello este, de asemenea, actor și dansator și are 53 de ani.

“Când doctorul mi-a cerut testul de sânge pentru sarcină, i-am spus: Ești cu adevărat nebun. De unde ai scos asta? Am 55 de ani. M-am dus la farmacie, am cumpărat un test de sarcină, nu mai puteam suporta așteptarea.

Pentru că am spus ‘trebuie să fac testul’ – un test pe care toată lumea îl face – ce e asta, o să aștept o zi și jumătate să vină un test de sânge? Nu pot să suport asta. Apoi am făcut testul și a ieșit pozitiv. Mi-am spus: ‘nu se poate’. Băieți, am 55 de ani”, a povestit Claudia Raia.

Claudia Raia și-a dorit să rămână gravidă încă de la vârsta de 48 de ani. La vremea respectivă medicii i-au spus că va intra la menopauză, la vârsta de 50 de ani și nu va mai putea rămâne însărcinată. În anul 2021, cuplul a optat pentru fertilizare în vitro, însă fără niciun rezultat.