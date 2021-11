Claudia Ghițulescu, despre viața de după divorț! Artista a cunoscut-o pe amanta fostului soț. „O vedeam ca pe un copil”

Claudia Ghițulescu și-a revenit după o perioadă destul de dificilă. Aceasta a pierdut o sarcină și a trecut printr-un divorț. Însă chiar dacă lucrurile nu a au fost ușoare, artista a reușit să treacă peste toate și acum privește nerăbdătoare spre viitor.

După o căsnicie de doi ani, Claudia Ghițulescu a divorțat de soțul său și asta pentru că a descoperit că bărbatul avea o amantă. Mai mult, lovitura a fost și mai dură pentru că artista chiar o cunoscuse pe amantă, aceasta fiind o tânără care lucra pentru soțul ei. Se pare că cei doi aveau o relație de un an de zile. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA GHIȚULESCU ȘI-A VINDECAT “RĂNILE”: “SUNT PREGĂTITĂ SĂ IUBESC, SPER SĂ SE ÎNTÂMPLE CÂT MAI REPEDE!”)

„Atunci nu am știu, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o… Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?”, a declarat Claudia Ghițulescu, potrivit Fanatik.

Acum, Claudia Ghițulescu a reușit să treacă peste momentele dificile și privește cu nerăbdare spre viitor. Deși este curtată de numeroși bărbați, artista nu se grăbește să intre într-o nouă relație.

„Am fost foarte curtată și încă mai sunt. Apar în fiecare zi propuneri, dar nu am ieșit niciodată. Am ieșit doar înconjurată de prieteni pentru că nu am simțit. Acum știu să mă uit la calitățile unui bărbat”, a mai spus Claudia Ghițulescu.

Cum arată bărbatul perfect pentru Claudia Ghițulescu?

Claudia Ghițulescu a învățat din fosta căsnicie iar acum știe exact ce caută atunci când vine vorba de un bărbat cu care ar putea forma un cuplu. Viitorul iubit al artistei trebuie să fie un om grijuliu, sufletist și inteligent.

„Trebuie să fie puternic, foarte deștept și foarte sufletist. După asta m-aș ghida, nu cred că după frumusețe. Și să știi că îmi dau seama de la primele întâlniri. Acum, uitându-mă în trecut, îmi dau seama că îmi lipsea acest lucru. Dar eu, fiind o femeie puternică, nu mi-am dat seama atunci că vreau să fie el grijuliu, atent. Am văzut însă că în momentele grele, atunci când ai căzut la pat, ai nevoie de lucrurile astea, și dacă nu le ai… Trebuie să fie sincer, iar eu simt”, a mai declarat Claudia Ghițulescu.

(VEZI ȘI: QIGONG, CEA MAI NOUĂ METODĂ PRIN CARE CLAUDIA GHIȚULESCU ARE GRIJĂ DE SUFLETUL EI: „PLEC DE ACOLO CU O ALTĂ STARE”)