Qigong, cea mai nouă metodă prin care Claudia Ghițulescu are grijă de sufletul ei: „Plec de acolo cu o altă stare „

Claudia Ghițulescu este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară. Și deși multă lume încă are impresia că viața de artist e lipsită de griji, iată că nu e deloc așa. Din cauza stresului și a oboselii, artista s-a văzut nevoită să caute tot felul de metode prin care să aibă grijă de mintea și sufletul ei.

Artista pune foarte mare preț pe felul în care arată și în care se prezintă pe scenă atunci când are vreun eveniment sau când merge la vreo emisiune TV. Dar știți vorba aceea „Obrazul subțire cu cheltuială se ține”, astfel că interpreta de muzică populară a găsit diferite metode prin care să scape de probleme. Și aici nu ne referim doar la problemele pe care i le-ar putea cauza kilogramele în plus, ci și la problemele sufletești. Pentru a se liniști, Claudia Ghițulescu a apelat la ajutorul unor tehnicilor Qigong.

„Eu am început de săptămâna asta, mi-a recomandat o prietenă care a făcut și s-a simțit bine, mai relaxată. Am fost curioasă și am început câteva ședințe de terapii și mi-am dat seama că plec de acolo cu o altă stare. Am învățat tehnici noi și o să le fac o perioadă să vedem cum funcționează pe termen lung, momentan am o stare frumoasă, încerc să fac lucruri frumoase pentru mintea și sufletul meu.”, a declarat Claudia Ghitulescu pentru Star Popular.

Cum se întreține Claudia Ghițulescu

Atunci când apar probleme la exterior, Claudia Ghițulescu știe la ce trebuie să apeleze pentru ca imaginea ei să nu aibă de suferit. Merge la sală zilnic și are foarte mare grijă la ceea ce consumă.

„Fac sală aproape în fiecare zi și yoga de câteva ori pe lună. Ce mă ajută să slăbesc foarte repede este cura de slăbit disociat care este așa: o zi fructe, o zi lactate, o zi carne, o zi legume și fac intermitent fasting, adică de la ultima masă pe care o mănânc țin 12/16 ore până la următoarea masă.

Am și momente când îmi este foarte poftă să mănânc ceva și atunci când se întâmplă să mănânc, câteva zile sunt foarte atentă să mănânc mai putin, dar fac și sală mai mult timp.”, a dezvăluit Claudia pentru sursa citată.

