După ce a slăbit spectaculos, Plușica de la Puterea Dragostei a luat o decizie radicală: ”Mă voi opera!”

După ce a slăbit spectaculos, Plușica de la Puterea Dragostei a luat o decizie radicală. Fosta concurentă a show-ului este hotărâtă să-și pună silicoane.

Plușica a ajuns de nerecunoscut! După ce a participat la Puterea Dragostei, au și început schimbările în viața ei. Cu o ambiție de fier și multe sacrificii, fosta concurentă a reușit să slăbească spectaculos. A dat jos aproximativ 13 kilograme, iar acum arată demențial.

Însă… transformările nu se opresc aici. Plușica vrea să fie cea mai bună versiune a ei, așa că a luat o altă decizie radicală. Vedeta își dorește acum un bust generos și ferm, motiv pentru care va apela la ajutorul specialiștilor pentru a-și pune implanturi mamare.

”Da, este adevărat, mă voi opera. Nu știu dacă acum sau peste două luni. Este vorba despre implanturi mamare”, a declarat Plușica pentru WOWbiz.ro.

Cum a reușit Plușica să slăbească

Pentru că toată lumea a fost uimită de transformarea spectaculoasă prin care a trecut, Plușica a dezvăluit misterul și a povestit cum a reușit să slăbească 13 kilograme.

”Mancati de cate ori va e foame, doar aveti grija la cantitate si la ce mancati. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine pentru ca am continuat sa mananc mancare nesanatoasa. Nu am renuntat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food. Atunci cand m-am apucat de slabit nu mai mancam seara, iar eu paine oricum nu mananc.

Am primit intrebari despre pastilele pe care le-am luat, dar eu nu vreau sa vi le recomand pentru ca nu stiu ce e bun pentru voi, nu sunt doctor. Legat de sport… Nu am facut sport, nu sunt genul! Dar sunt sigura ca m-ar fi ajutat si mai mult! Am slabit in jur de 13 kilograme in patru luni. Aveam undeva la 64, acum am 50″, a spus Plușica, pe contul ei de Instagram.