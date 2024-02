Claudia Ghițulescu nu are iubit, dar vrea să devină mamă la 46 de ani: ”Sunt în stare de orice!”

Claudia Ghițulescu este fără îndoială una dintre cele mai puternice și frumoase artiste din showbiz. Din păcate, cunoscuta cântăreață nu a avut parte numai de întâmplări fericite, dimpotrivă. A trăit o dramă în urmă cu câțiva ani care i-a lăsat urme adânci pe suflet, asta după ce bărbatul pe care îl considera sufletul ei pereche i-a fost infidel. În plus, Claudia a fost la un pas să devină mamă, însă, din păcate a pierdut sarcina. După o multitudine de experiențe nefericite, dar și după multe încercări de a-și găsi sufletul pereche pentru a întemeia o familie alături de el, Claudia Ghițulescu este dispusă să apeleze la soluția extremă. Într-un interviu oferit exclusiv pentru CANCAN.RO, cunoscuta cântăreață a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă în viitorul apropiat.

Claudia Ghițulescu, dispusă să apeleze la orice metodă pentru a deveni mamă

Cluadia Ghițulescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai arzătoare dorință a sa: aceea de a deveni mamă. După mai multe încercări nereușite și o sarcină pierdută, vedeta în vârstă de 46 de ani nu se dă bătută. Aceasta este dispusă să apeleze la orice metodă pentru a deveni mamă cât mai curând.

„Dorința care mi-a rămas neîmplinită și o să fac tot posibilul să o îndeplinesc, chiar dacă nu voi avea un partener. Există atât de multe metode prin care poți deveni mamă, voi face orice pentru a deveni mamă! Mă gândesc și la fertilizare în vitro, voi face orice!” , a dezvăluit Claudia Ghițulescu pentru CANCAN.RO.

Frumoasa artistă întoarce toate privirile atunci când își face apariția undeva. Astfel, nu ne miră faptul că este curtată de domnii care „se bat” să-i fie prin preajmă. Și, cu toate că are pretendenți serioși, cu mulți dintre ei ajunge să lege relații de prietenie „Nu am numărat niciodată câți pretendenți am. Eu le răspund tuturor, dar un principiu pe care îl am este să nu încurc viața nimănui. Eu le spun tuturor celor care mă caută încă de la început dacă sunt sau nu pregătită de o relație. Cu mulți dintre ei rămâne o relație de prietenie. S-au legat relații de prietenie dintr-o încercare de a mă cuceri. Am rămas ca și frații”, spune cântăreața.

Ce așteptări are de la viitorul iubit: ” Am trecut printr-o experiență urâtă și am realizat cât e de important”

Claudia Ghițulescu a divorțat în urmă cu patru ani de bărbatul lângă care își vedea viața. Acesta a călcat strâmb cu o colegă de serviciu mai tânără decât el cu 20 de ani. Din acea experiență nefericită, cântăreața a înțeles că viața este prea scurtă să stea cu un bărbat care nu o face fericită. Iar prima condiție este să existe o chimie puternică. A doua, să aibă un dram de nebunie…

„Țin mult la chimia dintre o femeie și un bărbat. Am trecut printr-o experiență urâtă și am realizat că este importantă.Dacă văd că nu există acea chimie, ce rost are să dau o șansă unei relații? Nu vreau să fac un suflet nefericit și nici pe al meu. Prefer mai degrabă să stau singură, să mă relaxez, să citesc, să fac sport. Și atunci când o să consider eu că între mine și acea persoană este o chimie de nu se mai poate rezista, o să am o relație frumoasă. Încă nu s-a întâmplat, dar nu cred că nu se va întâmpla. Mi-ar plăcea să fim nebunatici, să avem curaj. Mi-ar plăcea ca el să aibă dramul acela de nebunie. Eu sunt o femeie care se lasă curtată și influențată” , a spus artista pentru CANCAN.RO.

Ce obicei a preluat artista de la mama ei

Artista susține că are mare noroc cu mama ei care îi este alături și o sprijină în orice situație. Claudia Ghițulescu a învățat de la cea care i-a dat viață cum să se comporte cu bărbații, dar și alte sfaturi prețioase. În plus, vedeta a moștenit pasiunea pentru frumusețe și modă de la mama ei.

„Chiar daca nu eram artist, eram la fel ( n.r. de cochetă și aranjată). Așa este și mama, ea și dacă se îmbracă într-o cămașă de noapte este foarte frumoasă și elegantă. Mi-a transmis și mie acest lucru. Merg o zi pe săptămână la cosmetică și fac ce mă relaxează și mă ajută să arăt bine. De la machiajul constant, tenul mi se usucă, așa că apelez la un cosmetician bun. Apelez și la trucurile pe care mi le spune mama mea” , a mai spus Claudia Ghițulescu pentru CANCAN.RO.

