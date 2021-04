Claudia Pătrășcanu a pozat cu un decolteu amețitor, iar unele priviri s-au oprit asupra detaliului inestetic. A făcut o declarație de dragoste unei persoane cunoscute în România

Claudia Pătrășcanu a avut de curând o ședință foto, unde a schimbat mai multe ținute sexy și provocatoare. Printre acestea se numără un costum alb cu negru, iar pe sub sacou, ea nu și-a pus nicio bluză și nici sutien. Așa cum era de așteptat, privirile internauților “s-au oprit” în decolteu, iar unii au remarcat detaliul inestetic din imagini. Odată cu pozele incitante publicate, artista i-a făcut o declarație de dragoste unei persoane cunoscute în România.

Claudia Pătrășcanu a pozat cu un decolteu amețitor

La 42 de ani și mămică a doi băieți superbi, Claudia Pătrășcanu este tare mândră de trupul său și ar putea oricând să urce pe catwalk, alături de modele de la noi, dar și cele de peste hotare. În această după-amiază, când a postat trei poze în care apare într-un costum alb, unii dintre internauți au comentat că, de fapt, sânii ei ar fi lăsați.

“Fără femei nu se poate obține nimic!😊 (…). Mă simt mai puternică decât oricând, am renunțat la persoanele toxice din viața mea, la acele persoane care nu mi-au adus nimic bun spiritual și asta pentru că am luptat mult să mă vindec pe interior și am suferit mult până să devin ceea ce sunt în prezent. De multe ori trec prin foc și ies pe partea cealaltă mai puternică și mai ambițioasă. :)”, a scris vedeta pe Instagram, unde a postat azi trei fotografii realizate în timpul unui pictorial care a avut loc recent.

În finalul postării, cântăreața i-a mulțumit Andreei Raicu pentru sfaturile prețioase pe care i le-a oferit și care au ajutat-o să lupte după ce a trăit experiențe delicate și, totodată, să evolueze ca ființă umană.

“@araicu «unele femei sunt capabile sa zâmbească de dimineața chiar dacă au plâns toată noaptea» 😊 Nimeni nu are o viața de poveste, însă o femeie puternică întotdeauna îți va zice cu zâmbetul pe buze despre tot ce a trăit, iubit sau încercat, fără vreo urmă de regret. @araicu ❤️ you (n.r.: te iubesc) pentru ceea ce ești și pentru ceea ce sunt eu acum!🌹”, și-a încheiat Claudia Pătrășcanu mesajul așternut când a publicat poza de mai jos.

“Ești o frumoasă, succes în toate și multă sănătate ție și celor dragi ție”, “Wow ce frumusețe de fată ❤️❤️💋” sunt două dintre comentariile strânse de imaginea de mai sus.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în vara lui 2019

Claudia Pătrășcanu a devenit soția lui Gabi Bădălău pe 14 februarie 2015, la un an de când și-au început povestea de dragoste. Tot în ziua cununiei civile, ei şi-au oficiat logodna în biserică şi l-au botezat pe băieţelul lor, Gabriel Alexandru. Nunta a avut loc în primăvara lui 2016. Fostul cuplu mai are un fiu: Nicolas Mihail a venit pe lume pe 24 ianuarie 2017.

După ce a părăsit Bucureştiul, Claudia Pătrășcanu a ales să se mute cu cei doi copii pe care îi are cu Gabi Bădălău în casa pe care o deține în Agigea.

Sursa foto: Instagram