Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce s-a speculat că s-a împăcat cu Gabi Bădălău: “Am învățat să nu suspin”

Astăzi, Claudia Pătrășcanu a transmis câteva gânduri pe Instagram, iar unii dintre fanii ei sunt de părere că gestul său a venit în urma speculațiilor făcute pe așa-zisa împăcare cu Gabi Bădălău. Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproape doi ani, însă, cu toate acestea, divorțul nu s-a pronunțat și, cu atât mai puțin, nu s-a lămurit nimic despre custodia copiilor: Gabriel și Nicolas.

Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce s-a speculat că s-a împăcat cu Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a declarat într-un interviu oferit în urmă cu câteva săptămâni că își dorește să aibă o relație armonioasă cu tatăl băieților ei, însă, lucrurile nu par să ducă în această direcția. Cu toate acestea, weekendul trecut, cei doi foști parteneri au fost văzuți împreună, iar unii au presupus că ar urma marea împăcare. În realitate, nu s-a întâmplat asta, iar azi, cântăreața a așternut pe contul ei de Instagram câteva idei prin intermediul cărora a subliniat că reușește să își păstreze speranța în cele mai grele momente din viață.

“Toți venim pe lumea asta cu un cufăr plin de aptitudini. Problema este sa te decizi ce vrei să faci cu ele. Examinează-le!😊 Am învățat să nu suspin după cele care lipsesc și consider că am destul, și chiar mai mult de atât ca să-mi trăiesc viața frumos și liberă. Mă folosesc din plin de ceea ce am, mă surprind pe mine, dar și pe cei din jurul meu.😊

Indiferent ce se întâmplă, indiferent ce provocări aduce viața, să crezi în tine și să te repui pe picioare, iar dacă lucrurile merg prost și viața devine imposibilă….. ei bine, credeți-mă că întotdeauna vor veni și vremuri bune.😊 Trebuie să crezi cu adevărat. Asta e tot. Trebuie să crezi! 😉” este mesajul transmis de artistă când a făcut postarea de mai jos.

Nu rata: Claudia Pătrășcanu, atac dur la adresa lui Gabi Bădălău. Ce spune despre pensia alimentară pe care afaceristul le-o plătește copiilor: “Dacă atât crede el că merită…”

“Ești o mamă sexy, frumoasă, puternică și bună!”, “Elegantă și frumoasă! Mămică și artistă deosebită” sunt două dintre comentariile lăsate de fanii Claudiei Pătrășcanu.

În prezent, fostul partener de viață al artistei se iubește cu Bianca Drăgușanu, însă, povestea lor de iubire a întâmpinat deja câteva obstacole, iar luna trecută, celebra blondă a transmis un mesaj cu tâlc în care a lăsat să se înțeleagă că a greșit în fața lui Gabi Bădălău.

Citește și: Din ce face Claudia Pătrășcanu bani, după divorțul de Gabi Bădălău. Vedeta și-a deschis propria afacere

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, cununie de Valentine’s Day 2015

Claudia Pătrășcanu a devenit soția lui Gabi Bădălău pe 14 februarie 2015, la un an de când și-au început povestea de dragoste. Tot în ziua cununiei civile, ei şi-au oficiat logodna în biserică şi l-au botezat pe băieţelul lor, Gabriel Alexandru. Nunta a avut loc în primăvara lui 2016. Fostul cuplu mai are un fiu: Nicolas Mihail a venit pe lume pe 24 ianuarie 2017.

După ce a părăsit Bucureştiul, Claudia Pătrășcanu a ales să se mute cu cei doi copii pe care îi are cu Gabi Bădălău în casa pe care o deține în Agigea.

Sursa foto: Facebook & Instagram