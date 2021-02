Bianca Drăgușanu își asumă că a greșit față de Gabi Bădălău! Declarația de iubire pe care i-a făcut-o în public

Bianca Drăgușanu își asumă că a greșit față de Gabi Bădălău… E adevărat în mod indirect, așa cum de altfel a procedat și când a anunțat una dintre despărțirile lor – mai exact în urmă cu mai bine de două săptămâni. Decisă să lupte pentru povestea lor de dragoste, care speră că îi va aduce curând în fața altarului, fosta prezentatoare i-a făcut milionarului o declarație de iubire în public.

Bianca Drăgușanu își asumă că i-a greșit lui Gabi Bădălău

Cunoscuta afaceristă a publicat recent pe Instagram Stories patru imagini pe care sunt tot atâtea mesaje scrise în limba engleză. Într-una dintre postări este vorba despre a doua șansă, după cum puteți vedea în imaginea din dreapta colajului de mai jos. “I’m loving all the second chances God is blessing me with” se traduce astfel: “Iubesc toate șansele cu care Dumnezeu mă binecuvântează a doua oară” și, după cum se observă, iubita lui Gabi Bădălău a adăugat mesajul: “Thank you (n.r.: Îți mulțumesc)!”.

“The universe doesn’t give you what you ask for with your thoughts; it gives you what you demand with your actions” are următoarea traducere: “Universul nu îți oferă ceea ce tu îi ceri cu gândurile tale; el îți oferă ceea ce îi ceri prin acțiunile tale”.

Deși și-a refăcut viața amoroasă alături de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu nu și-a șters de pe social media fotografiile pe care le are cu fostul soț, Alex Bodi. În plus, și Claudia Pătrășcanu încă păstrează pozele de album pe Facebook cu cel căruia i-a dăruit doi băieți, după cum puteți observa în galeria foto a articolului. Cântăreața și controversatul milionar sunt în divorț de aproape doi ani.

