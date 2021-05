Claudia Pătrășcanu, declarații acide după ce a aflat despre nunta spectaculoasă a lui Gabi Bădălău cu Bianca Drăgușanu: “Să își asume tot, să-mi acorde divorțul”

Claudia Pătrășcanu a acceptat astăzi să ofere câteva declarații în legătură cu nunta nunta spectaculoasă a lui Gabi Bădălău cu Bianca Drăgușanu, despre care CANCAN.RO v-a divulgat în exclusivitate informații! Judecându-se de aproape doi ani cu tatăl celor doi băieți, cântăreața a fost tranșantă în afirmațiile pe care le-a făcut.

Claudia Pătrășcanu, declarații acide după ce a aflat despre nunta lui Gabi Bădălău cu Bianca Drăgușanu

Fosta parteneră a lui Gabi Bădălău a dezvăluit că acesta a amenințat-o că o mai ține încă doi ani prin instanțe. Pe un ton rece, Claudia Pătrășcanu “i-a înțepat” pe cei doi viitori miri, lăsând de înțeles că, de fapt, cunoscutul milionar nu ar avea sentimente atât de sincere pentru Bianca Drăgușanu.

“Este ultima explicație, ultimul interviu pe care îl mai acord legat de acest personaj, al acestei tari de unde nimeni nu are nimic de învățat. Înainte sa-l preocupe pregătirea nunții, ar trebui să vină în fața instanței și să își asume tot, să-mi acorde divorțul, căci un om care își iubește viitoarea soție până în măduva oaselor vrea să termine rapid cu fosta, ci nu să o amenințe că o mai ține încă doi ani prin instanțe. Circul in care se scaldă nu este demn de mine și nici de copiii mei. Eu am vrut și vreau doar ca acești copii ai mei, sa fie in siguranța,sa fie sănătoși și protejați”, a declarat Claudia Pătrășcanu, relatează jurnaliștii de la spynews.ro.

În cadrul interviului, cântăreața de 42 de ani a mai subliniat următoarele idei: “De acum înainte săa nu mai fiu întrebată despre acest om! Nu-l cunosc, nu știu cine este, nu mai există pentru mine, iar pentru toate acțiunile lui rușinoase va da explicație copiilor mai târziu, nu mie. Atât pentru mine ca femeie și mama, dar și pentru copii, acest om este o rușine. Mascarada în care își târâie copiii fără să se gândească la urmări este de toată rușinea. Urmăriri, bătăi, injurii, dezmăț și anturaje dubioase nu sunt pentru educația mea și a ceea ce vreau să le ofer acestor copii, de altfel viitor al acestei lumi practic.

Mi-aș fi dorit din inimă ca acești doi băieti puri să-mi fi purtat numele meu, PĂTRĂȘCANU! Voi avea grijă în continuare ca acești doi copii să primească o educație exemplară de la mine, cu demnitate și multă iubire….îi voi îngriji cu multă atenție și protecție”.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în vara lui 2019

Claudia Pătrășcanu a devenit soția lui Gabi Bădălău pe 14 februarie 2015, la un an de când și-au început povestea de dragoste. Tot în ziua cununiei civile, ei şi-au oficiat logodna în biserică şi l-au botezat pe băieţelul lor, Gabriel Alexandru. Nunta a avut loc în primăvara lui 2016. Fostul cuplu mai are un fiu: Nicolas Mihail a venit pe lume pe 24 ianuarie 2017.

După ce a părăsit Bucureştiul, Claudia Pătrășcanu a ales să se mute cu cei doi copii pe care îi are cu Gabi Bădălău în casa pe care o deține în Agigea.

Sursa foto: Instagram