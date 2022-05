Claudia Pătrășcanu îl urmărește pe Gabi Bădălău cu detectivi?! Iubitul Biancăi Drăgușanu face acuzații grave: ”De ce nu se potolește?”

În plin divorț, Gabi Bădălău (35 de ani) o acuză pe Claudia Pătrășcanu (43 de ani) că îl urmărește cu detectivi. Cântăreața s-a apărat imediat de acuzațiile pe care i le-a adus afaceristul și a dezvăluit cum o tratează fostul partener.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost căsătoriți timp de trei ani și au doi băieți împreună. Cei doi s-au despărțit în anul 2019, iar divorțul lor nu s-a finalizat nici până la acest moment și nu au reușit să ajungă la un acord nici în privința custodiei.

Gabi Bădălău, actualul iubit al Biancăi Drăgușanu, a acuzat-o pe fosta sa parteneră că ar fi pus o echipă de detectivi să îl urmărească. Declarația sa a venit în cadrul unei emisiuni TV, la scurtă vreme după ce s-au întâlnit la tribunal.

„A angajat o firmă de detectivi, dar instanța a respins această probă. (..) Eu nu înțeleg de ce naibii nu se potolește, de ce nu încercăm să avem o relație civilizată și umană și de ce nu putem să fim doi părinți responsabili pentru copii. Îi cer Claudiei prin intermediul dumneavoastră (emisiunii Xtra Night Show, n.r.) să încerce să ne liniștim, să fie mai umană, să fie mamă și să încercăm avem naibii o relație sănătoasă pentru copii”, a spus Gabi Bădălău. (CITEȘTE ȘI: Care este tariful Mirabelei Dauer pentru o cântare privată, în 2022? Suma pare mică în comparație cu alte „oferte”)

Claudia Pătrășcanu, noi acuzații la adresa lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a infirmat acuzațiile aduse de Gabi Bădălău și chiar a pus accentul pe faptul că afaceristul o jignește și o înjură atunci când încearcă să comunice cu copiii săi.

„De foarte mult timp, eu nu am mai ieșit și nu am mai spus absolut nimic. (…) L-am ascultat pe distinsul domn Gabi Bădălău, cu acuzațiile grave pe care le-a făcut la adresa mea (…) Nu este adevărat că îi fac plângeri penale. Mi s-au adus foarte multe jigniri. O să încerc să nu iau în considereare. Sunt obișnuită cu ele. Și când îmi sun copiii îmi închide telefonul și îmi spune: (înjurătură care nu poate fi redată). Niciodată nu sunt în preajma lui copiii, niciodată nu mi se dau la telefon. Sunt lucruri pe care eu le voi dovedi cu probe scrise și înregistrări”, a spus Claudia Pătrășcanu. (CITEȘTE ȘI: Andreea Esca, dată de gol de Andi Moisescu! Ce salariu are, de fapt, prezentatoarea de la PRO TV)