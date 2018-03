Claudia Pătrașcanu, mămică pentru a treia oară?! Acum vrea o fetiță. “Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi”

Claudia Pătraşcanu a devenit, anul trecut, pe 24 ianuarie, mămică pentru a doua oară. Recent, la un post de televiziune, soția lui Gabi Bădălău a vorbit despre al treilea copil. Artista vrea să rămână, din nou, însărcinată și speră să aibă și o fetiță. Bruneta are, deja, doi băieți.

„Nu acum (n.r. nu voi mai face un alt copil). Nu este imposibil, dar e greu. Sunt mici, de vârste apropriate. Îmi dai tu în scris că e fată? Și dacă nu iese fetiță, ce fac eu cu trei băieți? Viața cu trei băieți e minunată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. După ce l-am născut pe Nicholas, am revenit la 55 kg. Iar acum, recunosc, am 4 kg în plus. Sunt tot timpul după ei, îți consumă energia. Uit să mănânc uneori” a spus Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrașcanu a slăbit miraculos

La scurt timp după ce a născut pentru a doua oară, Claudia Pătrașcanu şi-a propus să scape de kilogramele acumulate pe durata sarcinii şi să arate, din nou, impecabil.

Şi a reuşit. În urmă cu mai multe luni, Claudia a postat pe contul personal de socializare trei fotografii în care arată senzaţional. Are o siluetă de invidiat şi nu ezită să se îmbrace cât mai lejer. „Am revenit la cele 56 de kilograme”, a spus Claudia Pătraşcanu pe contul personal de socializare.

Claudia Pătraşcanu şi Gabi Bădălău sunt căsătoriţi şi au împreună doi băieţi, Gabriel şi Nicolas Mihail. Cei doi sunt foarte fericiţi şi iau în calcul să mai facă şi alţi copii.