Claudia Pătrășcanu, mesaj indirect pentru Gabi Bădălău ”Soarta are grijă”

Claudia Pătrășcanu a transmis un mesaj pe contul ei de socializare, în mare parte adresat fostului ei partener, Gabi Bădălău. Artista a spus că cei care rănesc se vor distruge singuri mai devreme sau mai târziu.

Claudia Pătrășcanu s-a săturat de „războiul” în care se află acum pentru a obține custodia copiilor ei. Cântăreața încearcă să rămână pozitivă și să se axeze pe carieră între timp, însă, i se observă, inevitabil, așa zisa „oboseală” de a lupta împotriva bărbatului care i-a dăruit doi băieți.

”Succesul nu inseamnă nimic fără adevăr și cinste! Cred că trebuie să te confrunți cu lucrurile care ți se întâmplă, să nu le ascunzi sub covor și să realizezi că totul, indiferent că sunt lucruri bune sau rele, se întâmplă cu un scop. Viață trebuie să meargă înainte, ci nu înapoi. Nu merită să va răzbunati pe cei care v-au făcut rău pentru că soartă are grijă. Mai devreme sau mai târziu, cei care au rănit se vor distruge singuri. Am învățat să mă gândesc la ceea ce pot face cu tot ce am și să am răbdare cât cuprinde în toată această viață. ?”, a scris Claudia Pătrășcanu pe contul său de Instagram.

„Nu sunt lăsată liberă și liniștită”

”Sper, curând, să termin fizic un capitol al vieții în care sunt forțată sa stau de mulți ani și pentru care nu sunt lăsată libera și liniștită. Viața mea nu este strategica, ci este sinceră, curată și în plină desfășurare cu proiecte frumoase pentru aceasta perioada.? Nou single curând, un nou videoclip și din Iunie dam start nunților împreuna cu bandul meu. ? Vă îmbrățișez!?”, a mai spus artista.

