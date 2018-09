Claudia Pavel l-a dat uitării pe Cătălin Cazacu și iubește din nou! Cine este iubitul artistei

Claudia Pavel, ex- Cream, l-a dat uitării pe Cătălin Cazacu, după ce a flirtat cu el o perioadă de timp atât la Exatlon, cât și după ce s-a terminat competiția și iubește din nou. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de un bărbat misterios, frumos și potent financiar.

Potrivit wowbiz.ro, noul iubit al Claudiei Pavel se numește Aty, este un om de afaceri de origine turcă din Mangalia și este extrem de dragăstos cu artista noastră. Cei doi au fost surprinși în timp ce ieșeau la masa împreună cu băiețelul cântăreței, Noah, și s-au comportat ca o adevărată familie. Mai mult, la finalul întâlnirii, Aty a sărutat-o patimaș pe Claudia, semn ca este foarte îndrăgostit.

Cătălin, părăsit de logodnică din cauza Claudiei

Ana Roman, fosta logodnică a lui Cătălin Cazacu, a renunțat definitiv la sportiv. Tânăra a mărturisit că a început să se detașeze ușor-ușor de relația avută cu motociclistul și încearcă să se axeze mai mult pe viața profesională, pe proiectele pe care le are.

Vrea ca anul acesta să nu se implice în nicio relație, să profite de libertate și de timpul petrecut alături de prietenele sale. Apartamentul din Bucuresti, unde cei doi stăteau împreună, îi aparține sportivului, dar el a lăsat-o pe Ana Roman să locuiască în el, presupunând că îl așteaptă. După toată povestea care a avut loc, bruneta s-a decis nu numai să îl părăsească, ci să plece și din casa lui.

“Despre prezentul meu sentimental… este un subiect despre care vreau să vorbesc foarte puțin, eu am fost acolo și nu am știut absolut nimic despre ce se întâmplă. Eu am fost sincer încă din prima zi. Acum sunt bine, sunt fericit, mă bucur de o perioadă minunată din viața mea. Atât eu, cât și Claudia am fost oameni sinceri, care au făcut exact ceea ce au simțit. Ce s-a văzut pe cameră, exact acel lucru s-a întâmplat. Am reușit să descopăr acolo un om minunat (n.r. Claudia Pavel), frumos, pe care o să îl admir toată viața și vorbind foarte mult, ajungi să empatizezi. Unul dintre lucrurile frumoase pe care le-am câștigat din acest proiect a fost prietenia cu această femeie superbă și minunată, pe care o cheamă Claudia Pavel”, declara sportivul, în urmă cu ceva timp.