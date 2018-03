Claudia Pavel a spus adevărul despre relația cu Cătălin Cazacu: „Nu trebuie să mă justific!”

După ce a părăsit competiția Exatlon, Claudia Pavel a fost ținta neîncetată a criticilor. Asta pentru că telespectatorii au acuzat-o că i-a stricat relația lui Cătălin Cazacu. Sportivul avea acasă o iubită, iar apropierea dintre el și cântăreață a ridicat multe semne de întrebare. Acum, la o lună după ce s-a întors din Republica Dominicană, Cream e pe cai mari.

Claudia Pavel nu regretă nimic și ar repeta oricând experiența de la Exatlon. Cel mai greu i-a fost să stea fără fiul ei, dar și lipsa de igienă. Cream a dezvăluit că nu a avut nicio problemă cu mâncarea puțină pe care o primea în Republica Dominicană.

Cătălin Cazacu și iubita s-au despărțit

Cât despre relația cu Cătălin Cazacu, Cream susține că nu a vrut să facă niciun rău nimănui. Fosta iubită a bărbatului, Ana Roman, a apărut în diferite emisiuni tv, unde a declarat că nu se aștepta să i se întâmple așa ceva. Femeia a plecat din casa motociclistului și a spus că este clar că între iubitul ei și Cream este mai mult decât o prietenie.

„Nu am luat nici o legătură (cu Ana Roman, iubita lui Cazacu n.r). Nu era problema mea. Ar fi groaznic să trăiesc în trecut. Eu trăiesc în prezent, nu în trecut, mă gândesc la viitor şi am o viaţă. Nu mă interesează de ce vorbeşte lumea, mă cunosc foarte bine, ştiu că nu aş răni nici măcar un ţânţar. Există un Dumnezeu sus şi ne judecă pe fiecare dintre noi, iar eu spun că nu aş face rău nimănui. Aşa am fost crescută şi aşa îmi cresc fiul. Nu trebuie să mă justific. Nimic nu e nerezolvabil, sunt o optimistă. Adevărul nostru e cea mai puternică armă pe care o avem”, a declarat Claudia Pavel, pentru click.ro.