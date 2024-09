Claudiu și Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii s-au bătut! De la ce a pornit conflictul + bodyguarzii au intervenit instant

Bătaia ca în filme între Claudiu Dragotă, fostul concurent de la Insula iubirii, și Romeo Vasiloni, fosta ispita din sezoanele 7 și 8 ale emisiunii de la Antena 1. Aflați la același eveniment, cei doi masculi și-au aruncat pumni și picioare, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină. De la ce a pornit conflictul, de fapt?

În urmă cu nici 24 de ore, Claudiu, fostul concurent din sezonul 8 de la Insula iubirii și Romeon Vasiloni, ispita din sezoanele 7 și 8 ale emisiunii, s-au luat la bătaie în timpul unui eveniment public. În fața celor prezenți, cei doi și-au aruncat ”săgeți” și înțepături, iar micile tatonări au degenerat în violență. NU RATA: Simona l-a iertat după Insula iubirii, dar acum a comis-o iar. Claudiu şi-a lăsat iubita şi s-a întors în braţele ispitei

Claudiu Dragotă și Romeo Vasiloni au fost invitați la un eveniment monden din Capitală. Coincidență sau nu, cei doi au stat la aceeași masă. Deși între cei doi a existat tot timpul o oarecare discordie, la mijloc fiind vorba despre niște bănuieli din partea lui Claudiu – cum că Romeo ar fi avut bucurii la Simona, fosta lui iubit din show, dar și că ar fi auzit că fosta ispită a vorbit urât despre el (atât în timpul filmărilor de la Antena 1, cât și după terminarea show-ului).

Ei bine, pe totă durata serii, cei doi masculi și-au aruncat ”săgeți”, înțepături și înjurături, iar la un moment au început să se confrunte fizic. Romeo susține că bătaia ar fi pornit de la faptul că fostul iubit al Simonei l-ar fi avertizat de mai multe ori să fie atent la felul în care vorbește despre el. În apărarea lui, Romeo nu a recunoscut nimic și a negat acuzațiile rivalului său, moment în care Claudiu s-a enervat și l-a bruscat.

”A pornit conflictul nu știu de la ce. Era lângă mine acolo, trebuia să dau un interviu cu Simona (n.r. fosta lui Claudiu). A zis de mine că nu știu ce am avut eu cu Simona și că aș fi vorbit urât despre el. El a mai avut altercații cu mine așa și mai demult, în urmă cu o lună, imediat după Insulă mi-a zis la fel că am vorbit urât despre el. I-am zis că ce ai mă, ești nebun?! Acum m-a împins și după îți dai seama că l-am împins și eu și de aici toată altercația. Eu i-am zis că nu mă bat cu el pe stradă, ca să am probleme, ne batem în gală și gata”, a spus Romeo Vasiloni pentru Spynews.ro