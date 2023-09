Clienții restaurantului lui Cătălin Scărlătescu știu despre ce este vorba. Juratul de la Antena 1 a făcut anunțul și în online

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți bucătari din țara noastră. În afara activității din televiziune, Scărlătescu deține un restaurant care se bucură de mare succes. Recent, prin intermediul rețelelor de socializare, chef-ul a anunțat că le-a pregătit o mare surpriză tuturor fanilor săi.

În ultimii ani, notorietatea lui Cătălin Scărlătescu a crescut enorm, mai ales datorită rolului său din îndrăgita emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1. În afara talentului său culinar de necontestat, Scărlătescu s-a făcut remarcat prin carisma sa, devenind astfel unul dintre cei mai apreciați bucătari din țara noastră.

Surpriza lui Cătălin Scărlătescu pentru toți fanii săi

Cu toate că a devenit cunoscut datorită aparițiilor TV, Cătălin Scărlătescu nu și-a neglijat nicio clipă afacerea sa de suflet, și anume restaurantul. Odată cu notorietatea sa, a crescut și succesul localului, care a devenit un adevărat reper în materie gastronomie. În plus, Cătălin Scărlătescu a creat propriile condimente pentru fripturi. Recent, el a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că a scos pe piață o nouă gamă de condimente, care au fost atent selectate chiar de el, fiind făcute numai din ingrediente de cea mai bună calitate. Mai exact, noile condimente ale lui chef Cătălin Scărlătescu sunt perfecte pentru fripturile de oaie și miel, pește, porc, pui, sarmale, grătar, chiar și pentru cartofi prăjiți.

„În ultima vreme am lucrat la o surpriză pentru voi! Am selectat cu grijă cele mai fine ingrediente pentru a crea o gamă de condimente care să încânte simțurile și să dea viață felurilor voastre preferate de mâncare. Astfel, noua gamă de condimente XSpice transformă fiecare masă într-o experiență culinară de neuitat.

Carnea de porc, de oaie, peștele sau chiar și banalii cartofi prăjiți se vor transforma într-o nouă experiență culinară datorită noilor amestecuri de condimente!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe rețelele de socializare.

Doina Teodoru l-a dat în vileag pe Cătălin Scărlătescu. „De când e el pescar?”

Atunci când nu gătește, Cătălin Scărlătescu nu ratează nicio ocazie de a merge la pescuit. Astfel, el a lăsat tuturor impresia că este un expert în acest domeniu.

Recent, în cadrul unui interviu, Doina Teodoru a oferit mai multe detalii despre pasiunea pe care o are Cătălin Scărlătescu pentru pescuit. Cu acest prilej, actrița a dezvăluit că și ea este o împătimită a pescuitului. În plus, Doina a explicat că este mai pricepută la acest capitol decât parterul ei, în ciuda faptului că toată lumea are impresia că el este expert în tainele pescuitului.

„Depinde la ce dai. Mie îmi place la staționar. Îmi place și la răpitor, dar mai mult la staționar că e ca un fel de terapie, de meditație. Stai în liniște dacă se poate, Cătălin, în liniște pe barcă și privești vârful.

De când e domnul Cătălin pescar? Te întreb. El e pe scări. Am înțeles. Voi țineți cu el. Să-l lăudați când prinde câte un pește. Nu știm când. Ca să le dai drumul înapoi peștilor trebuie să-i și prinzi. Știi? Dar lui îi plac scoicile și vitele”, a declarat Doina Teodoru pentru Ego.ro.

