Clipe de coșmar pentru turiștii care se plimbau cu Mocănița: ”Am parcurs drumul cu inimile strânse, sechestrați într-un tren în care trebuia să ne distrăm”

Un bărbat a atacat la Moldovița (Suceava) mocănița, celebrul tren cu aburi, în care erau 300 de turiști, cu pietre, ba chiar a pus pe calea ferată bolovani, după care a spart roțile mașinilor turiștilor:„Am parcurs cu inimile strânse (drumul) sechestrați într-un tren în care trebuia să ne distrăm”.

Bărbatul de 44 de ani din Vatra Moldoviței este cercetat de polițiști pentru distrugere, după ce a lovit cu pietre Mocănița și a distrus anvelopele mașinilor turiștilor aflați la plimbare cu trenul cu aburi. Inspectoratul de Poliție Suceava a început, marți, o anchetă, după ce bărbatul a atacat trenul cu aburi, lovindu-l cu pietre și chiar așezând pe calea ferată bolovani, apoi a spart roțile mașinilor turiștilor.

Până la această oră, nici mecanicul de locomotivă și nici proprietarul mocăniței nu au depus plângere împotriva agresorului.

„Se fac cercetări față de un bărbat de 44 de ani din Vatra Moldoviței, într-un dosar penal pentru distrugere. Au fost depuse patru plângeri de către turiștii care au avut anvelopele mașinilor înțepate. Am înțeles că au existat mai multe cazuri, însă numai patru plângeri au fost depuse până acum”, a declarant, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu.

În mocăniță se aflau aproximativ 300 de turiști, între care și copii, în momentul în care bărbatul de 44 de ani a atacat trenul. Turiștii povestesc că bărbatul a încercat să oprească mocănița oprind mașina pe șine de mai multe ori și apoi a încercat să o facă să deraieze așezând pietre pe șine.

După un scandal între mecanicul de locomotivă și bărbatul agresiv la care au asistat turiștii, oamenii din tren au încercat să rezolve problema. În cele din urmă agresorul a dispărut, însă le-a pregătit turiștilor din tren o altă surpriză neplăcută: le-a spart roțile mașinilor parcate în gară.

„Întâmplare ciudată la Mocăniță, la Moldovița. Înțeleg că e știută și nerezolvată. 5- 6 vagoane de adulți și copii, bucuroși să plătească între 15 și 30 de lei pentru o plimbare prin cele două- trei sate bucovinene. Admirăm peisajul, respirăm aer proaspăt, ne bucurăm de răcoare, coborâm și mai scoatem niște bani să cumpărăm mâncăruri tradiționale, ca la întoarcere să fim nevoiți să asistăm la o răfuială a angajaților CFR Moldovița și a firmei austriece care gestionează Mocănița cu un localnic psihopat și hotărât să oprească trenul. Fluiere prelungi nu ne fac să ovaționăm ca la Sovata, ci să știm că în fața trenului se poziționează un oarecare Tcaciuc cu o mașină boțită, ca să împiedice trenul din drum.

Se întâmplă o dată, de două ori, de cinci ori: omul e hotărât să facă ceva. Ba pune bolovani pe șină, ba își poziționează mașina de-a curmezișul, încât, până la urmă, insensibil la intervențiile călătorilor, își termină treaba planificată spărgându-le acestora cauciucurile mașinilor parcate în fața gării. Stupefacție totală: turiștii nu înțeleg gestul care devenise periculos pentru toată lumea și, repetat, îi fac să caute soluții de rezolvare.

Dar unde să cobori, când afară plouă cu găleata și e pădure și noroi peste tot? Unde să pleci cu copiii după tine, neștiind de unde reapare individul și pe cine vrea să se răzbune, de fapt? Așa că am parcurs cu inimile strânse kilometrii ce mai erau de parcurs, sechestrați, practic, într-un tren în care trebuia să ne distrăm? Mai surprinși am fost când în apropierea gării individul vorbea relaxat cu polițiștii, negând tot ce făcuse. Nu se sfia de nimeni, s-a expus direct. Scârbiți, ne-am grăbit să pășim prin bălți, să plecăm. Nu a fost cum am vrut, pentru că roțile, îngropate deja în bălți adânci, erau sparte, probabil de același individ. Am sunat cu toții la 112, am chemat, am bătut pe la uși”, a scris pe Facebook una dintre turistele aflate în tren.