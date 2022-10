Clipe de groază la bordul unui avion care zbura către Buenos Aires. 12 persoane au fost rănite

Miercuri, 19 octombrie, pasagerii care se aflau la bordul avionului ce se deplasa pe ruta Madrid – Buenos Aires, au trecut prin momente de panică. Aeronava a fost zguduită puternic de către turbulențele severe, iar 12 persoane au fost rănite și 3 dintre ele au ajuns la spital.

O mare parte din cei 297 de pasageri aflați la bordul aeronavei deținută de către compania Aerolineas Argentinas, dormeau atunci când, în mijlocul zborului, turbulențele severe și-au făcut apariția.

CITEȘTE ȘI: CE A PĂȚIT UN AMERICAN CARE AVEA BILET DIN BUCUREȘTI ÎN PARIS, DAR AVIONUL WIZZAIR A ATERIZAT ÎN CHIȘINĂU

Pasagerii care nu aveau centura pusă s-au lovit de plafonul avionului

La un moment dat, avionul a scăzut brusc în altitudine, iar cei care nu purtau centura de siguranță au fost aruncați din scaun și s-au lovit de plafon. În urma incidentului, nouă persoane au suferit răni ușoare, iar trei dintre pasageri au fost transportați la spital, pentru îngrijiri medicale, după ce aeronava a aterizat la Buenos Aires.

Avionul care a aterizat pe aeroportul Barajas a trecut prin „turbulențe severe peste Oceanul Atlantic, lângă Brazilia”, a transmis operatorul Aerolineas Argentinas într-un comunicat de presă.

”Zburam de aproximativ șapte ore și dormeam aproape toți, pentru că la vremea aceea în Spania era aproape 3:00. Avionul a început să se miște foarte mult și le spun colegilor: „ce turbulențe, puneți-vă centura”. M-am uitat la indicator să văd dacă lumina pentru fixarea centurii de siguranță era aprinsă și am văzut că nu este, dar aveam de gând să o pun oricum. În timp ce o căutam, avionul a prins cea mai mare turbulență, nu știu câți metri a căzut brusc și m-am dus spre tavan”, a povestit un pasager.

”Am o vânătaie mică, dar un coleg a fost paralizat timp de trei minute, altul și-a rupt nasul”, a mai spus tânărul.

”Vreau doar să mi se reducă umflătura. Am fost unul dintre cei mai afectați și este posibil să am fractură nazală. M-am lovit cu capul de tavan. Aveam centura pusă și tocmai când am scos-o s-a întâmpla. Dar nu a fost vreun avertisment”, a menționat un alt călător.

Compania aeriană Aerolineas Argentinas a mai declarat că indicatorul care avertizează pasagerii să își pună centurile de siguranță a fost aprins, iar oamenii știau că vor urma turbulențe. Pasagerii neagă însă acest lucru, scrie ElPais.

VEZI ȘI: NU SE AȘTEPTAU LA ASTA! PASAGERII UNUI AVION AU AUZIT GEMETE ȘI ȚIPETE CIUDATE, ÎN TIMPUL ZBORULUI. CE S-A ÎNTÂMPLAT LA SCURT TIMP