Clipe de panică pentru Oana Roman! Prin ce a trecut vedeta, după ce a văzut rezultatul unor analize recente. „A fost cumplit”

Oana Roman a trecut printr-o spaimă de zile mari. Vedeta și-a făcut un set de analize, iar rezultatul a speriat-o teribil. A existat suspiciunea că ar putea avea ceva grav, iar până când medicul a confirmat că a fost o alarmă falsă a trecut prin momente de coșmar. Vedeta le-a povestit internauților totul și le-a dat câteva sfaturi importante.

Oana Roman le-a mărturisit fanilor din mediul online că a trecut printr-o perioadă grea. Vedea și-a făcut o analiză Computer Tomograf, iar rezultatul a ridicat unele semne de întrebare. Speriată, pentru că problema ar fi putut să fie extrem de gravă, Oana Roman a refăcut analizele.

Însă până când rezultatul noilor analize a ajuns, vedeta a recunoscut că a trecut prin momente cumplite, gândindu-se la tot ce e mai rău.

„M-am tot gândit azi dacă este cazul să vă povestesc ceea ce urmează și am decis să o fac pentru a da un exemplu. În urma analizei Computer Tomograf făcută acum două săptămâni, despre care v-am vorbit atunci, am observat în rezultatul scris ceva ce mi-a pus semne de întrebare nu numai mie. Azi când am citit rezultatul am decis că trebuie să mai fac o analiză pentru a vedeta dacă această suspiciune se confirmă sau nu.

Am făcut de urgență un nou CT. Rezultatul a fost ok și nu a confirmat suspiciunea. Dar pentru câteva ore, pământul mi-a fugit de sub picioare! A fost cumplit.”, a spus Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman, momente de panică

Din fericire, noile analize au arătat că vedeta nu are de ce să își facă griji și că totul este bine. Oana Roman a ținut să împărtășească cu internauții această experiență pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a îi sfătui să fac analize periodice, aceasta fiind singura cale de a preveni sau a descoperi din timp o afecțiune.

„De ce vă spun asta? Mergeți să vă faceți analizele constant. E realmente singura șansă de a preveni sau a vedea din timp o eventuală afecțiune! Vă rog nu neglijați. Azi mă gândeam că și dacă nu avem bani de mâncare, analize tot trebuie să facem. Azi am trăit asta pe pielea mea. O spaimă greu de descris. Mergeți la analize și la control. Oriunde dar mergeți. Anual. Constant. Vă poate salva viața la propriu.”, a mai transmis Oana Roman.

