Motivul pentru care Oana Roman a fost nevoită să își anuleze toate planurile astăzi: ”Uit să am grijă de mine”

Oana Roman este o femeie extrem de activă, având grijă atât de partea de afaceri, cât și de familie. Astăzi, însă, aceasta a fost nevoită să ia o pauză și să își anuleze toate planurile, după ce s-a confruntat cu un atac de panică.

Este activă atât pe rețelele de socializare, cât și în viața reală. Își ține mereu prietenii virtuali la curent cu toate noutățile din viața sa, însă, uneori, așa cum mărturisește și ea, uită să aibă grijă de sănătatea ei. Din dorința de a face multe lucruri și de a fi mereu activă, Oana Roman a realizat astăzi că trebuie să se odihnească. Astfel că, a fost nevoită să își anuleze planurile astăzi, după ce s-a confruntat cu un atac de panică. Pe rețelele de socializare, bruneta a transmis un mesaj. A acumulat multă oboseală și stres în ultima perioadă.

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama. De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea”, a scris Oana Roman.

Citește și OANA ROMAN, DESPRE ÎNCEPUTURILE RELAȚIEI! PRIN CE A FOST NEVOIT SĂ TREACĂ MARIUS ELISEI DE DRAGUL IUBIRII. „S-A ÎMBOLNĂVIT”

În luna august a acestui an, Oana Roman a mers la doctor pentru a-și face un set de analize, după ce a constatat că nu se simte foarte bine.

”Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că ce e cu tine că parcă n-ai vlagă, n-ai chef. M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de 8-9 luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme”, a spus fosta prezentatoare TV, în august.

Sursă foto: arhivă Cancan