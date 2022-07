Clipe de panică pentru Simona Gherghe. Fiica vedetei de la Antena 1 a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale în vacanţă

Simona Gherghe și soțul ei au trecut prin clipe de panică în vacanţa din Grecia. Prezentatoarea de la Antena 1 a plecat să se relaxeze după un sezon încărcat la TV alături de întreaga familie, însă a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, după ce fiica ei s-a îmbolnăvit. Iată ce declaraţii a făcut vedeta.

Simona Gherghe este destul de activă în mediul online, iar atunci când are ocazia obişnuieşte să le împărtăşească fanilor săi diferite momente din viaţa sa. După ce sezonul cu numărul 5 al emisiunii „Mireasa” s-a încheiat, vedeta şi-a dorit să plece într-o binemeritată vacanţă alături de cei dragi.

Simona Gherghe a vrut să profite din plin de timpul liber, însă momentele frumoase s-au transformat în clipe dificile, după ce fiica sa a avut nevoie de îngrijiri medicale: „E așa de simplu, uneori… Nu e nevoie decât de îmbrățișarea asta. De noi patru, împreună. Cât am tânjit după vacanța asta… Aici suntem cel mai bine. Dar nu e mereu așa ușor. Uite, de-abia ne-am liniștit acum. Ana a avut mai bine de 24 de ore de febră.”

Simona Gherghe a dezvăluit că s-a îngrijorat destul de tare când a văzut că fiica ei nu-și revine, astfel a fost cu micuţa la doi medici pentru a afla ce are.

În urma investigaţiilor, doctorii au descoperit că aceasta se confruntă cu o amigdalită acută: „Suntem în Grecia, am mers la doi medici aici, după teste și consultații, am găsit și cauza: amigdalită acută. Deja e bine, veselă, cum o știm, cu sare-n păr și greu de scos din apă, ca toți copiii. Ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri și mâine o luăm de la capăt. E așa simplu, uneori.”, a încheiat Simona Gherghe.

Ce spune Simona Gherghe despre viaţa de mămică

Prezentatoarea de la Antena 1 le-a povestit fanilor săi în urmă cu ceva timp faptul că venirea pe lume a celor doi copii nu a fost deloc ușoară. Simona Gherghe a reușit să rămână însărcinată abia la vârsta de 39 de ani, când a născut-o pe Ana Georgia. La doi ani mai târziu, a venit pe lume Vlad Ioan, băiatul său.

Întrebată de fanii din mediul online dacă își mai dorește un copil în viitor, aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care nu mai poate să ducă o nouă sarcină, chiar dacă și-ar dori.

„Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat Simona Gherghe.