Clotilde Armand, urmărită penal. Ce acuzații i se aduc primarului sectorului 1

Veste de ultimă oră! Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, este urmărită penal de procurori. Agenția Națională de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și de incompatibilitate, pentru că s-ar fi folosit de funcția pe care o are, să obțină venituri pentru sine. Ce declarații a făcut edilul, după ce s-a prezentat la Parchet?

Clotilde Armand este urmărită penal pentru infracțiunea de folosire a funcției pe care o deține, pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Agenția Națională de Integritate a transmis, în noiembrie 2022, că edilul Sectorului 1 al Capitalei s-a aflat în conflict de interese și incompatibilitate. ANI a sesizat Parchetul cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pe care o deține pentru favorizarea unor persoane.

CITEȘTE ȘI: O STRADĂ DIN SECTORUL 1, „INVADATĂ” DE VIERMI. PRIMARUL CLOTILDE ARMAND, DESFIINȚATĂ DE DANA BUDEANU

Clotilde Armand, primele declarații după acuzațiile ANI

În acuzațiile pe care procurorii i le aduc primarului Sectorului 1 al Bucureștiului se numără și faptul că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție finanțat din fonduri europene, în urma căruia ar fi câștigat în jur de 19.000 de lei. Drept replică, aceasta ar fi arătat că proiectul respectiv a fost verificat și aprobat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și că avea dreptul la mărirea indemnizației. Clotilde Armand a contestat în instanță raportul ANI. Aceasta a făcut și primele declarații în scandalul în care este implicată, după ce s-a prezentat la Parchet, să dea cu subsemnatul.

CITEȘTE ȘI: INCREDIBIL! A LUAT COSTUMUL DE POMPIER PENTRU O POZĂ. CLOTILDE ARMAND N-A FOST RECUNOSCUTĂ DE OAMENI!

“Am venit la parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1.

Un proiect care a fost finalizat cu succes, la sfârșitul lunii mai: 60 de funcționari publici au participat la cursuri de formare /instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul administrației locale din Sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Primăriei Sectorului 1 și au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție.

Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție”, a declarat Clotilde Armand, într-un comunicat de presă.

Ce acuzații i se aduc, de fapt, edilului Sectorului 1 al Capitalei

Într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București se arată că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un funcționar public, notează aktual24.ro. Astfel, în ordonanța procurorilor se menționează că există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că:

1. suspecta a semnat o dispoziție prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151 şi, ca urmare a acestui act, a realizat foloase materiale constând în venituri aferente activităților prestate în calitatea de manager de proiect.

2. suspecta a semnat o dispoziție prin care şi-a majorat indemnizația de bază brută aferentă lunii aprilie 2022, cu suma de 3744 de lei, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiei.

3. suspecta a semnat o dispoziție prin care şi-a majorat indemnizația de bază brută aferentă lunii mai 2022, cu suma de 5.616 de lei, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziției.

4. suspecta a semnat o dispozitie prin care şi-a majorat indemnizația de bază brută aferentă lunii iunie 2022, cu suma de 3744 de lei, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziției.

5. suspecta a semnat o dispoziție prin care şi-a majorat indemnizația de bază brută aferentă lunii iulie 2022, cu suma de 5.616 de lei, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziției. Suspectei i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală şi acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.