Cocoș de la Călărași, adevărul despre fiul pe care îl are cu amanta. Cum a reacționat soția. „Nu am bănuit”

Cocoș de la Călărași rupe tăcerea și spune adevărul în cazul amantlâcului din care are un băiețel. Recent, artistul a spus tot ceea ce are pe suflet și a mărturisit cum a ajung să-și înșele soția. În prezent, partenera sa îl crește și îl iubește pe fiul manelistului ca și cum ar fi copilul ei.

Invitat la emisiunea online Fiță cu Adiță, Cocoș de la Călărași a vorbit deschis despre viața sa personală și relațiile pe care le-a avut de-a lungul anilor. Artistul are o poveste de viață impresionantă, și, fără dar și poate, trăiește o poveste de dragoste cu totul nemaiîntâlnită.

Manelistul a vorbit despre relația sa extraconjugală, care a avut ca rezultat un băiețel. Chiar dacă la început soția sa nu putea accepta că acesta a făcut un copil cu amanta, acum se pare că l-a iertat. Mai mult, partenera de viață a lui Cocoș de la Călărași îl crește și îl iubește pe cel mic ca pe propriul ei copil.

„Eu apreciez chestia asta și nu vreau să o deranjeze sub nicio formă când vine vorba de băiat. Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu să fie, s-a născut Împăratul. Îi mulțumesc pentru binecuvântarea asta, pentru că este băiatul meu și îl iubesc mult mult mult, care s-a născut dintr-o relație extraconjugală. Eu pe soția mea nu am putut să o părăsesc niciodată.

Nu a fost greu, dar el mi-a ascuns. Toată lumea știa, apropiații, iar el nu a vrut cumva să mă trădeze. Și-a dorit să aflu de la el, dar nu a fost niciodată pregătit să vină să îmi spună. Într-o zi am aflat. A fost șocant, nu mă așteptam. Nu am bănuit nicio secundă, că a știut cum să o joace. Nu am aflat într-un mod chiar frumos.(…) El este băiețelul pe care mi-l doream.”, au dezvăluit cei doi, la „Fiță cu Adiță”, potrivit wowbiz.ro.

Cocoș de la Călărași a iubit-o pe femeia care i-a dăruit un copil, dar a rămas cu soția sa

De asemenea, manelistul nu vorbește pentru prima oară despre femeia care i-a dăruit un copil. Cocoș de la Călărași a recunoscut că a avut sentimente profunde pentru mama copilului său.

„În urmă cu doi ani, am avut o relație cu o fată… extra. Din relația asta a ieșit un împărat, un rege, un suflet. I-am pus numele Ice, de la gheață. E o minune de la Dumnezeu. Au fost sentimente și pentru femeia asta. De câte ori mă certam cu ea, nu îmi mai vedeam băiatul. Încă o dată îmi cer scuze în fața soției mele.

Ea a trecut peste și îi mulțumesc. Suntem foarte, foarte bine acum, suntem fericiți. A vrut să divorțeze. A și băgat actele”, a mărturisit Cocoș de la Călărași, în trecut, pentru un post TV.

