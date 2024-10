Cod roșu de furtuni! Meteorologii anunță o schimbare radicală a vremii. Ce zone sunt afectate

Deși ciclonul Ashley nu a mai lovit România, meteorologii nu vin totuși cu vești prea bune. Precipitațiile abundente și vântul puternic își fac simțită prezența în mai multe zone din țară, iar ANM a emis o alertă cod roșu de furtuni. Ce zone sunt vizate de furia naturii?

Sfârșitul lunii septembrie a adus o schimbare radicală a vremii. Dacă în urmă cu doar câteva zile românii s-au mai bucurat de temperaturi ridicate, ce au ajuns până la 30 de grade, acum lucrurile s-au schimbat, iar valorile din termometre au început să scadă. De asemenea, precipitațiile abundente și-au făcut și ele apariția, iar ANM a emis chiar o alertă cod roșu de furtuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, o alertă cod roșu de furtuni pentru Constanța. De asemenea, locuitorii de aici au fost avertizați și printr-un mesaj RO-Alert că vor fi averse puternice. În vigoare mai sunt și două coduri portocalii, unul pentru Constanța de ploi însemnate cantitativ și altul valabil pentru Tulcea pentru intensificări ale vântului.

În ceea ce privește codul roșu de furtuni, meteorologii anunță că este posibil ca prin acumulare cantitățile de apă să depășească 25… 35 l/mp, iar vântul poate ajunge la rafală la 70….80 km/h. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările care nu sunt urgente în această dimineață și să stea în casă.

Totodată, în vigoare mai este și un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă în intervalul 30 septembrie, ora 10 – 01 octombrie, ora 10 și vizează Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

Zilele trecute, românii erau în alertă și așteptau ca renumitul ciclon Ashley să lovească. Însă, acesta s-a lăsat așteptat, iar acum specialiștii spun că, în fapt, acest ciclon nici nu a existat, chiar dacă s-a vorbit atât de mult despre el.

„Dar nu am confirmat niciodată din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie că ciclonul Ashley este în desfășurare. El este primul pe o listă, în așteptare, a serviciilor meteorologice britanice, olandeze și irlandeze, care dau denumirea unor astfel de evenimente extratropicale. Noi am spus că este o activitate ciclonică, o să urmăriți comunicatele Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care, ca urmare a unei Mediterane foarte calde, până la urmă la contactul cu o masă de aer mai rece de la latitudini nordice, pe un fond de vreme foarte caldă preexistent, poate să determine cantități mari de precipitații și în zona țării noastre, în condițiile în care un aport suplimentar de umezeală îl are și bazinul vestic al Mării Negre”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.