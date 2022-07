Cod roșu de ploi și vijelii. Vremea a făcut ravagii în Craiova!

Natura a făcut prăpăd în România. Copaci dărâmați, acoperișuri smulse de vânt, mașini avariate și multe bagube materiale. Acesta este ”tabloul” străzilor din Craiova.

A fost Cod roșu de ploi și vijelii în Craiova. Natura s-a dezlănțuit, iar furtunile au lăsat prăpăd în urma lor. Ploile și vijeliile au durat aproximativ 50 de minute, iar în tot acest timp au fost înregistrate peste 70 de apeluri la 112:

„Atenție! Este cod ROȘU de ploaie și vânt în Craiova! Am închis parcurile și am oprit circulația tramvaielor. Am suplimentat numărul de autobuze. Avem deja mai mulți copaci căzuți și mai multe acoperișuri căzute! Am închis pasajele.

Vezi și: DEZASTRE NATURALE ȘI INUNDAȚII? CE A PREZIS BABA VANGA PENTRU ANUL 2022

La Titulescu se circula doar pe partea supraterană! Circulați cu atenție! Daca aveți probleme deosebite, sunați la telefonul cetățeanului 0251/984“”, a fost mesajul edilul Craiovei, Olguța Lia Vasilescu.

Primăria Craiova a rugat cetățenii să evite deplasările, chiar și după încetarea furtunii.

Cod roșu de ploi și vijelii în Craiova

Oraşul Craiova şi alte 7 localități ale judeţului Dolj (Podari, Şimnicu de Sus, Bucovăţ, Breasta, Malu Mare, Cârcea) s-au aflat sub Cod roşu de vijelii şi ploi torenţiale, potrivit unei avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Vezi și: MARCEL CIOLACU: ”POPULAȚIA NU A FOST AVERTIZATĂ ÎN PRIVINȚA INUNDAȚIILOR”

Reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anuțat că s-a intervenit cu toate forțele și mijloacele din dotare. Din primele informații, se pare că nu au fost anuțate victime.