Codin Maticiuc, în culmea fericirii! A dezvăluit sexul bebelușului și numele pe care l-a ales

Codin Maticiuc va deveni tată, în luna aprilie a acestui an, iar bucuria i se citește pe față în fiecare moment. Codin a fost invitat în emisiunea „Xtra Night Show” și a vorbit deschis despre viitorul său copil.

Copilul va veni pe lume în luna aprilie și va fi fetiță.

„Şi ca să fie o dezvăluire aici în premieră, va fi fată! Se va naşte în aprilie. Astea-s emoţiile. Să fie sănătoasă. Eu mi-am dorit întotdeauna. Cred că dorinţa de a copilări o avem fiecare. Asta nu ar trebui să moară, ci s-o canalizăm în ce facem. Copilăria înseamnă şi creaţie, imaginaţie”, a mărturisit Codin Maticiuc, în platoul emisiunii „Xtra Night Show”.

Codin Maticiuc – cu mai multă vreme în urmă – a anunțat că a ales numele pe care îl vor purta copiii săi. Iar acum a dezvăluit că şi-a păstrat dorinţa. Concret, pe fetiţă o va chema Smaranda.

„Smaranda. Aşa o cheamă pe mama. Îmi place şi numele, şi de mama. A fost dorinţa mea de la 23 de ani, de când îmi doresc copii.”, a precizat Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc și scrisoarea către viitorul său copil

Codin Maticiuc a scris o ”scrisoare” către viitorul său copil. Printre altele, iată ce scria el la vremea respectivă, impresionându-și prietenii virtuali care nu se așteptau la astfel de destăinuiri.

”Ma gândesc la tine. Şi nu-mi pasa dacă vei fi fata sau baiat. Vreau sa faci doar ce-ti place dar vreau să-ţi placa ceva. Şi vreau ca acel ceva să-l faci bine şi cu pasiune. Nu insist sa te naşti in Romania dar vreau sa creşti aici. Măcar cât tine de mine. Vreau sa cunosti ţara asta cu bune şi cu rele şi cândva sa fie mai putine rele in ea datorită tie. Vreau sa vorbeşti fluent măcar doua limbi străine dar sa gândeşti şi sa înjuri in romană.

Ma gândesc la tine şi îţi promit ca n-am sa te bat la cap dacă nu ştii la scoala dar am sa te bat la propriu dacă nu ştii sa spui “buna ziua”, “multumesc” şi “la revedere”. Va trebui sa respecţi mai mult femeia de serviciu decât patronul. Şi ghici ce? Abia atunci te va respecta şi patronul”.