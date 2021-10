Codin Maticiuc, poveste tristă. A murit de COVID, până să apuce un loc la ATI

Situația din România este din ce în ce mai gravă în spitale, pacienții abia găsind un loc pentru internare și, mai mult decât atât, abia dacă găsesc un loc la ATI pentru cei care au o situație gravă. Pe internet, Codin Maticiuc a primit un mesaj din partea unui bărbat care avea mama internată în spital, cu Covid-19.

Pe rețelele de socializare, Codin Maticiuc a primit un mesaj din partea unei persoane care îi spune că mama sa este internată în spital, cu Covid-19, situația fiind gravă. Cu gândul că ar putea găsi o speranță să își salveze mama, bărbatul a apelat la Codin.

”Salut Codin. Nu știu sigur dacă ai cumva cum să mă ajuți, mama este internată la spitalul Sf. Pantelimon cu Covid-19, nevaccinată (din cauza unor tratamente oncologice nu a putut face), este intubată în momentul ăsta. Am sunat de dimineață, am vorbit cu o asistentă cred și mi s-a spus practic că nu este oxigen pentru toată lumea și că ar trebui să fie mutată la Terapie Intensivă ca să fie vreo șansă de supraviețuire, dar nu există niciun loc nicăieri, cu alte cuvinte îi pare rău, dar o lasă să moară. Am sunat la toate spitalele private care acceptă pacienți covid, dar nicăieri nu au locuri. Cred că sunt sute în situația mea, dar mă gândeam poate există vreo șansă să mă ajuți cumva. Mersi mult”, a fost mesajul inițial pe care Codin Maticiuc l-a primit din partea unei persoane pe internet. Atunci, el a răspuns: ”Îmi pare rău. Nu pot face nimic”.

Codin Maticiuc, îngrijorat de situația în care se afla mama unui bărbat

La scurt timp, însă, Codin, măcinat de problema de sănătate a femeii, a transmis înapoi mesaj: ”Spune-mi ce face. Am rămas cu gândul la voi. Ai găsit ceva?”. Iar persoana respectivă a răspuns: ”Din păcate s-a stins, la amiază am fost sunat. Nu cred că ar fi rezitat mutării, dar am încercat să apelez la oricine în momentul ăla. Mulțumesc oricum că mi-ai răspuns, sunt sigur că dacă ai fi putut ajuta într-un fel ai fi făcut-o”.

Codin Maticiuc: ”Îmi pare rău. Stăteam acum și mă gândeam dacă totuși ar fi trebuit să sun la toate spitalele posibile. Îmi pare tare rău. Condoleanțe”.

sursă foto: arhivă Cancan