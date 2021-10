Codin Maticiuc, despre trecutul amoros! Ce spune despre Gina Pistol, fosta iubită, și despre Smiley. „Senzația e reciprocă…”

Vremurile în care Codin Maticiuc era supranumit „crai de Dorobanți” au apus, iar acum acesta a devenit un tătic cu normă întreagă. Venirea pe lume a fetiței lui l-a „cumințit”, însă relațiile din trecut au rămas, iar Codin Maticiuc are numai cuvinte de laud la adresa fostelor partenere.

Recent, Codin Maticiuc a făcut câteva declarații despre fosta sa iubită, Gina Pistol, care de curând a devenit la rândul ei mămică. Acesta a spus că are în continuare o relație foarte bună cu Gina Pistol. Mai mult, se pare că și cu partenerul acesteia, Smiley, se înțelege de minune.

„Am rămas prieten cu toate. Mai mult, sunt foarte bun prieten și cu Smiley, care este combinat acum cu Gina. Dar, păstrez legătura și cu Anna Lesko. Mi se par niște oameni extraordinari, iar senzația e reciprocă”, a declarat Codin Maticiuc, pentru Impact-Playtech.

Codin Maticiuc: „Gagica mea e nebună”

Dacă despre fostele partenere are numai cuvinte de laudă, când vine vorba de mama fetiței sale, Codin Maticiuc vorbește la superlativ. Acesta este într-o relație cu Ana Pandeli, iar recent, printr-o postare pe rețelele sociale, cu un umor caracteristic, bărbatul a vorbit despre partenera sa și pasiunile acesteia.

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta. Stați să vă explic. Femeia e obsedata de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice ca face trei.

În fine, începeți să înțelegeți ca am dreptate când o fac nebună dar nu am terminat. Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o data sau de două ori pe niște trasee mai ușoare pe care oricum mi-am blestemat soarta în timp ce ea alergă în jurul meu ca să facă mai multe mișcare. De ce? Pentru ca e nebună.

A plecat în Tanzania (Africa) sa urce pe Kilimanjaro (5895 de metri). Nu s-a dus și ea pe Mont Blanc de exemplu (4800 de metri). De ce? Știți deja. Pentru ca e nebună. O sa ziceți ca ce contează încă o mie de metri. Contează și o sa va dumeriti și voi de îndată. În primul rand trebuie să știți ca oficial declarat 10 oameni care încearcă să urce acest munte mor în fiecare an. Neoficial vreo 30. Clar trebuie să fii nebun să-ți asumi acest risc! N-a plecat singură, a plecat cu Tea prietena ei de la radio Zu care citește știrile în fiecare dimineață și soțul acesteia”, a scris Codin Maticiuc.

