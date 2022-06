Codul Rutier 2022 se schimbă din nou! Nu se vor mai ridica permisele pe loc pentru aceste greșeli făcute de șoferi

În ultima perioadă, Codul Rutier a suferit mai multe modificări. Una dintre noile reglementări va fi mult mai favorabilă șoferilor care încalcă legea. Despre ce este vorba?

Parlamentarii au modificat din nou Codul Rutier. Cea mai recentă reglementare presupune faptul că polițiștii nu vor mai putea ridica pe loc permisele șoferilor care depășesc viteza legală cu peste 70 de kilometri pe oră în localități.

”S-a dat posibilitatea ca o faptă dacă totuși s-a întâmplat, să nu agravam situația unor persoane colaterale, cum ar fi familia, copii mici. Cel care conduce ar trebui să-și asume. Copiii din această mașină nu poate să sufere, să aștepte, să stea acolo flămânzi, fără apă.

Am permis de conducere de mai mult de 30 de ani, am condus aproximativ două milioane de kilometri, mi s-au întâmplat și lucruri bune, și mai puțin bune, am plătit și amenzi, am avut și permisul suspendat”, a spus Bende Sándor, deputat UDMR, președintele Comisiei de Industrii.

Perioada suspendării permisului de conducere se reduce

În cazul în care șoferii sunt sancționați în mod repetat că trec pe roșu la semafor, depășesc coloanele, vorbesc la telefon sau nu respectă indicațiile polițistului, nu mai riscă să rămână fără permis timp de șase luni, așa cum era prevăzut în prezent în lege, ci doar trei luni.

De asemenea, cei care depășesc viteza de 120 de kilometri la oră prin orașe, nu mai rămân fără permis pe loc, ci primesc dovadă valabilă 15 zile. Ministrul de Interne a cerut ca aceste modificări să fie respinse de Camera Deputaților.

O nouă propunere legislativă pentru susținerea examenului auto

Un nou proiect legislativ propune ca instructorii auto să fie prezenți în timpul examenului auto, proba practică, alături de elevul care se află la volan și polițistul care îl examinează. Mai mult, elevii ar putea da examenele auto în orice județ, nu doar cel de reședință.

”Găsim județe unde dai examenul după ce te-ai înscris undeva la 6 luni. Cum reducem? Avem modelul pașapoartelor. Dacă în județul meu locurile sunt ocupate, mă duc într-un județ limitrof.

Avem modele care funcționează în Occident, la rândul lor, țările din UE și-au adaptat treptat modul de examinare. În același timp, instructorii auto își pot îmbunătăți pregătirea fiind parte a examinării”, a precizat Cristian Ichim, inițiatorul proiectului.

