Colegul de muncă pe care Irina Loghin l-ar fi iubit în secret. Vorbele care au dat frâu liber imaginației

Irina Loghin (84 de ani) este căsătorită de mai bine de 48 de ani cu Ion Cernea (87 de ani), cel care i-a dăruit și doi copii, pe Irinuca (44 de ani) și pe Ciprian (47 de ani). Chiar dacă are o familie fericită, apropierea pe care a avut-o cu un coleg de scenă i-a făcut pe mulți să speculeze că între interpretă și artist ar fi o poveste de dragoste.

În urmă cu 10 ani, se auzea că Irina Loghin s-ar fi iubit cu Benone Sinulescu. Odată cu decesul artistului, care a avut loc pe data de 18 noiembrie 2021, a revenit „motivul” aventurii dintre ei. Au avut zeci de spectacole împreună, turnee și, așa cum s-a întâmplat și în cazul Stelei Popescu și lui Arșinel, fanii i-au „cuplat”. În urmă cu câțiva ani, regretatul cântăreț spunea, despre subiect:

„Când ne-am cunoscut eu eram deja vedetă la marele Ansamblu Ciocârlia. Irina Loghin şi Maria Ciobanu au venit să dea concurs. Erau foarte multe concurente, dar ele au luat concursul. Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, a declarat Benone Sinulescu pentru Antena Stars.