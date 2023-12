Colin Burgess, toboșarul legendarei trupe AC/DC, a murit! Lumea muzicii este în doliu

Lumea muzicii este în doliu. Colin Burgess, primul toboșar al legendarei trupe AC/DC s-a stins din viață. Anunțul decesului a fost făcut public pe rețele sociale, iar fanii au fost luați prin surprindere. Mesajele de regret și condoleanțe au curs în mediul online.

Colin Burgess a făcut parte din membrii fondatori ai formației rock, fiind primul toboșar. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani și a lăsat în urmă numeroși fani îndoliați, dar și piese legendă, care încă sunt fredonate.

(CITEȘTE ȘI: BREAKING NEWS. A MURIT O ACTRIȚĂ CUNOSCUTĂ DE LA TEATRUL NOTTARA: ANDA CAROPOL)

Toboșarul AC/DC a murit

Toboșarul de origine australiană, Colin Burgess, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost făcut public chiar de către formația rock. Prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale s-a anunțat decesul, însă cauza morții nu a fost făcută publică.

„Foarte trist să aflăm de trecerea în nefiinţă a lui Colin Burgess. A fost primul nostru toboşar şi un muzician foarte respectat. Amintiri fericite, rock in peace Colin” se arată în postarea trupei rock.

Colin Burgess s-a numărat printre membrii fondatori ai trupei – care s-a remarcat la nivel internaţional în special prin hitul „Highway to Hell”, din 1979. Însă, acesta își începuse cariera muzicală înainte de a face acest pas.

În anul 1973, toboșarul de origine australiană a fost recrutat pentru a ajuta la formarea AC/DC, împreună cu Angus Young și frații chitariști Malcolm, vocalistul Dave Evans și basistul Larry Van Kriedt. Însă, la un an distanță Colin Burgess a părăsit formația.

Acesta a fost concediat după ce colegii de trupă l-au acuzat că a urcat beat pe scenă. La vremea respectivă, Colin Burgess s-a apărat și a negat acuzațiile. Acesta a spus că altcineva i-a pus o substanță în băutură, însă deznodământul nu a fost schimbat.

Colin Burgess a fost și fondatorul formaţia The Masters Apprentices, inclusă în Australian Music Industry Hall of Fame în 1998. După plecarea de la AC/DC, toboșarul australian a continuat să cânte în grupuri precum His Majesty, Good Time Charlie și Dead Singer Band.

Colin Burgess nu a fost unul dintre membrii AC/DC incluși în Rock and Roll Hall of Fame, dar a fost introdus în Australian Recording Industry Association (ARIA) Hall of Fame pentru contribuțiile sale la Masters Apprentices.

(VEZI ȘI: CÂNTĂREȚUL FLORIN APOSTOL S-A STINS DIN VIAȚĂ. LEGĂTURA APROPIATĂ PE CARE A AVUT-O CU REGRETATA MĂDĂLINA MANOLE)