Comoara pe care Dan Negru a strâns-o, încă din comunism! O să le rămână moștenire copiilor

De la colecții și amintiri prețioase la colecția de succese pe micul ecran. Dan Negru, gazda apreciatului show „The Floor”, difuzat pe Kanal D în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21:00, este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România. Supranumit “Regele audiențelor” pentru succesul înregistrat de-a lungul timpului cu o suită de formate dintre cele mai diverse, puțini sunt cei care știu că Dan Negru se declară un mare colecționar de timbre, autografe, nasturi și mingi de fotbal, moștenire sentimentală care va rămâne urmașilor săi.

În timp ce aceste preocupări din copilărie au devenit o amintire prețioasă, astăzi, Dan Negru își continuă „colecția" de succese pe micul ecran, fiind gazda show-ului _The Floor_. Într-o pauză de filmări, Dan Negru a dezvăluit o parte din preocupările copilăriei sale. Îndrăgitul prezentator era un colecționar înfocat de timbre, nasturi metalici, mingi de fotbal și autografe.

”Era o modă pe atunci să colecționezi timbre. Colecționam timbre, încă le mai am. Și, la un moment dat, colecționam nasturi. Erau nasturi metalici, când eram copil, și îmi plăceau mult de tot. Am avut multe colecții, acum dacă stau să mă gândesc; țin minte că am avut și colecție de mingi de fotbal, unele chiar cu autografe. Mă duceam la vestiare și luăm autografe, dar la fotbaliștii de la Poli Timișoara de atunci. Timbre, mingi de fotbal, autografe și nasturi, asta colecționam”, a povestit Dan Negru în cadrul unui interviu pentru Kanal D.