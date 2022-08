Concediu de coșmar pentru 4 turiști bucureșteni, într-un hotel din Eforie Nord. Ce cameră au primit, pentru 800 lei pe noapte

Litoralul românesc a fost luat cu asalt în acest an de sute de mii de oameni dornici de distracţie. Deşi pentru unii concediul a fost unul exact aşa cum şi-au dorit, pentru alţii a fost un adevărat coşmar. Iată ce au păţit 4 turiști bucureșteni, într-un hotel din Eforie Nord. Ce cameră au primit, pentru 800 lei pe noapte.

Forumurile dedicate recenziilor au devenit tot mai populare. Înainte de a-şi planifica vacanţa, mulţi români verifică locul în care urmează să îşi petreacă zilele libere, însă au existat şi foarte multe cazuri în care turiştii „au mers pe încredere”.

Este şi cazul unor bucureşteni care nu s-au putut bucura de concediu aşa cum au sperat. Femeia a povestit pe larg despre condiţiile pe care le-a găsit la un hotel din Eforie Nord. Aceasta a explicat faptul că a plătit pentru o singură noapte 800 de lei şi a fost total dezamăgită de servicii.

„Am făcut rezervare la un apartament de 4 ADULȚI.

PE SCURT: Dacă nu vrei să îți strici vacanța, mai bine caută alt hotel!

CONTRA

– În apartament nu au loc sa doarmă 4 adulți. Canapeaua ”extensibilă” are doar o singură parte extensibilă, iar o alte parte s-ar extinde punând niște perne pe jos. Țin să precizez că nici în partea extensibilă a canapelei nu ar avea loc o persoană mai mare de 170 cm,iar salteaua aia era subtirica si pătată de nici nu ti venea sa stai. Camera nu este adecvată pentru 4 adulți în niciun caz

– Personalul este incompetent și foarte răutăcios,ne a jignit, pe scurt, comunist . Nu au încercat să ne rezolve problema (eventual două camere duble) spunându-ne că suntem noi anormali și că nu s-a plâns nimeni până acum (vorbe venite chiar de la șefa hotelului, nu de la un simplu angajat). Aparent lor li se pare normal să nu ai loc în pat și să dormi pe niște perne puse pe jos (indicația pe care am primit-o de la sefa hotelului cand i am explicat ca nu avem cum sa dormim 2 persoane în acea canapea).

– Nu există poze cu apartamentele pe internet și nici cu modul în care arată băile, probabil pentru a ascunde modul în care arată acestea. Bine că au poze fancy cu restaurantul, iar camerele arată ca un hotel de 3 stele din 1990

– Curâțenia lasă foarte mult de dorit

– Canapeaua era cam jegoasă

– Aspectul interiorului (recepție, hol, cameră) este foarte învechit, hotelul necesitând o renovare completă

– Masa din cameră era ruptă

– Prețul exagerat pentru condițiile oferite

– Locurile de parcare limitate (10 pentru tot hotelul)”, a povestit femeia în mediul online.

Deşi lista argumentelor PRO nu se compară cu cea a minusurilor pe care le-a sesizat în camera de hotel, femeia a încercat să fie obiectivă şi să le arate internauţilor realitatea.

„PRO:

– Apartament destul de spațios

– Balconul generos

– Vederea la mare

– Amplasarea hotelului foarte aproape de plajă

Altele:

– Nu am mâncat la restaurantul hotelului, dar n-am auzit lucruri prea bune despre el

– Plaja din dreptul hotelului are un nisip plin de pietre și scoici și nu prea poți să mergi fără papuci și sunt foarte multe cearșafuri printre șezlonguri (lucru care nu mi se pare normal pe o plajă civilizată)”, a mai spus aceasta.

Turistă: „Nu aș mai merge la acest hotel niciodată”

În final, femeia a explicat faptul că, după multe ore de discuţii a primit banii înapoi. De asemenea a ţinut să sublinieze că hotelul a promovat informaţii false, însă la faţa locului a descoperit lucruri pe care nu îşi dorea să le vadă:

„CONCLUZIA:

După multe ore pierdute ne-au dat banii înapoi. Nu aș mai merge la acest hotel niciodată. Cât timp un astfel de management COMUNIST încă este posibil în 2022, să promoveze informații false despre hotel, staff-ul să se comporte urât cu tine, să nu-și asume greșelile și să te acuze pe tine că ești nebun si sa te jignească în ultimul hal că îţi ceri drepturile .

Acest hotel din păcate o să moară încet ca multe altele hoteluri românești în care nu s-a mai investit. Mai jos atașez o poza cu canapeaua unde se spune ca încap 2 adulți.”