Concediu de coșmar pentru o turistă în Grecia. Cum arăta, de fapt, cazarea pe care o rezervase într-un resort de 4 stele din insula Rodos

În timpul sezonului estival, Grecia este una dintre destinațiile preferate de turiștii din Europa. În ciuda faptului că, în general, condițiile de pe litoralul elen sunt excelente, există și cazuri mai puțin fericite. O astfel de experiență neplăcută a trăit recent o turistă din Marea Britanie.

Sezonul estival este în plină desfășurare iar turiștii au luat cu asalt stațiunile celebre din Europa. Una dintre destinațiile favorite pe timpul verii este Grecia. În fiecare an, stațiunile de pe litoralul elen atrag ca un magnet turiștii din întreaga lume.

Concediu de coșmar în Grecia pentru o turistă britanică. Ce a găsit femeia în hotelul la care s-a cazat

În ciuda faptului că hotelurile de pe litoralul grecesc sunt renumite pentru calitatea serviciilor oferite, există și cazuri mai puțin fericite. O experiență de acest gen a trăit Lily D, o turistă din Marea Britanică. Împreună cu partenerul ei, femeia a ales să-și petreacă vacanța pe renumita insulă Rodos. Lily a făcut din timp rezervare la resortul de patru stele Labranda Blue Bay, unde prețul unei camere poate ajunge la aproape 300 de lire sterline pe noapte în vârf de sezon.

Din păcate, surprizele neplăcute s-au ținut lanț pentru Lily și partenerul ei. După o săptămână petrecută aici, femeia a povestit pe Trip Advisor că tot resortul arăta învechit și era foarte murdar. În plus, mâncarea era extrem de proastă, iar serviciul all inclusive nu a fost real, ea trebuind să plătească pentru sucuri și cafea. Mai mult, camera în care a fost cazată avea nenumărate probleme. Clanța de la ușă nu funcționa, pernele și pilotele erau foarte murdare, pe pereți erau pete de sânge, iar personalul a fost nepoliticos. Nici în afara clădirii hotelului lucrurile nu erau prea roz, o mașină abandonată aflându-se în apropiere. Pentru a demonstra că tot ce a povestit este adevărat, Lily a atașat câteva poze elocvente de la fața locului.

„Absolut murdar, obosit și arată ca un parc de rulote din Marea Britanie. Cum ar putea TUI să evalueze acest loc ca având 4 stele este peste puterile mele de a înțelege, acesta meritând cel mult una sau două stele.

Pisicile se plimbă pe toate mesele, mâncarea este dezgustătoare și facilitățile sunt murdare. All inclusive?! Nu există all inclusive pentru că am plătit suplimentar pentru un suc de portocale sau o cafea!

Voi lăsa pozele pe care le-am atașat să vorbească!! Sânge pe pereți, clanța ușii nu funcționează, personal nepoliticos, pilote/perne murdare, risc major pentru sănătate și siguranță cu balustrade nesigure și plăci crăpate în jurul piscinei”, a povestit femeia.

