Conchita de România dă replica tuturor bârfitoarelor: ”Sunteți prea ieftine!”

Conchita de România dă replica tuturor bârfitoarelor după ce a simțit că, pe la colțuri, se vorbește insitent și dezaprobator despre ea. Vedeta stârnește invidia multora, fiindcă se află tot timpul în tendințe, este atentă la ce pune pe ea, la ce spune și la ce face. Bineînțeles, o astfel de atitudine supără ”concurența”, dar Conchita nu dorește să întoarcă și celălalt obraz.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, Conchita de România își anunță adversarele că are ac de cojocul lor. Conchita recunoaște că a trecut printr-o perioadă mai grea a vieții sale, dar asta nu înseamnă că trebuie să existe bârfe la tot pasul. Spune că iubește tot ceea ce face și că pune suflet. Mai mult, le transmite tuturor bârfitoarelor că sunt ”ieftine” și că meseria pe care o practică este un ”dar de la Dumnezeu”.

”Sunteți atât de rele și frustrate, încât vorbește răutatea din voi. Da, am avut o perioadă mai grea în viața mea, am depăsit-o cu greu, dar ajung la urechile mele fel și fel de vorbe. Sărăcuțelor, fac coafor de mulți ani. Iubesc ceea ce fac, o fac din dragoste și pasiune, degeaba vorbiți urât la adresa mea, pentru că în visele voastre v-ați dori să bag o dată mână în părul vostru, dar nu vă permite buzunarul. Sunteți prea ieftine și umblați cu pete de dalmațieni în cap. Darul meu de la Dumnezeu este meseria mea, iubesc ceea ce fac. Pe mine mă iubește Dumnezeu și familia mea și am realizat la timp că am ales greșit în dragoste, nu am pierdut nimic…din contră!” a scris Conchita de România pe Facebook.

Cu siguranță că destinatarii și destinatarele vor avea replici, la rândul lor.

CITEȘTE ȘI: IMAGINI ÎN PREMIERĂ. CUM ARĂTA CONCHITA DE ROMÂNIA ÎN LICEU. ”ERA UN BĂIAT NORMAL…”

Conchita de România dă replica tuturor bârfitoarelor: ”Mulţi din prietenii mei îmi spuneau că am o asemănare cu Conchita”

Conchita de România este hair stilist şi lucrează la un salon din Capitală. „Am început să lucrez în domeniu de la vârsta de 14 ani, tot timpul am avut un stil mai extravagant. Mă pasiona părul prietenelor mele şi mereu am fost atras de o imagine puţin diferită faţă de a celor din jurul meu. Mulţi din prietenii mei îmi spuneau că am o asemănare cu Conchita. Am început în glumă, azi cu un look, mâine cu altul, apoi mi-am pus o perucă şi mi-a plăcut foarte mult asemănarea cu Conchita. Arătam la fel ca ea”, a declarat „Conchita de România”, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.