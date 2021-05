Conferința digitală LIVE ”SMART INVESTMENT – Piața de Capital din România” – Marți 25 mai de la ora 10.00 cu participarea specială a doamnei Anca Dragu – Președintă a Senatului României

Gândul.ro vă invită la Conferința digitală LIVE, Smart Investment – Piața de Capital din România cu participarea specială a doamnei Anca Dragu – Președintă a Senatului României, pe data de 25 mai, la ora 10:00, în direct online din studioul Gândul LIVE.

Piața de capital din România evoluează încă sub semnul multor necunoscute pentru publicul larg, deși numărul investitorilor a crescut constant, de la an la an. Prin urmare, sunt absolut necesare acțiuni în scopul educației financiare, pe cel puțin două segmente:

difuzarea informațiilor de bază pentru înțelegerea pieței de capital, pentru publicul puțin sau deloc avizat cu privire la mecanismele de funcționare ale acesteia

difuzarea informațiilor aplicate, pentru investitorii existenți care vor să afle direct de la sursele avizate cum să treacă pe nivelul următor al plasamentelor disponibilităților bănești

Grupul de presă Gândul, prin segmentul premium Gândul Financiar – conținut editorial scris si video original, creat de o echipă de jurnaliști cu experiență în domeniul economic – deschide seria evenimentelor mixte (offline & online) și a conținutului dedicat pieței de capital din România.

Piața de capital din România a fost inclusă, începând cu 21 septembrie 2020, în tabloul indicilor Piețelor Emergente, potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell, la 25 de ani de la înființarea Bursei de Valori București (BVB), în 1995.

Conferința Gândul Financiar aduce în discuție mersul și mecanismele pieței de capital din România din anul 2021, și pe cei trei mari jucători implicțați deopotrivă în evoluția mai rapidă a acesteia.

SPEAKERI

Anca Dragu – Președintă a Senatului României

Nicu Marcu – Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (TBC)

Ovidiu Petru – Specialist piața de capital, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Paul Barangă – Expert piata de capital, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Marian Siminică – Director executiv Institutul de Studii Financiare

Remus Dănila – Head of Investor Relations, Bursa de Valori

Cătălin Câmpeanu – Director Adjunct al Institutului de Studii Financiare

Virgil Zahan – CEO Goldring

Mihai Nichisoiu – Business Strategist Director Tradeville

Răzvan Szilagyi – CEO Raiffeisen Asset Management

Ștefan Bucătaru – Director Operatiuni, Agricover

Aurel Bernat – CEO BTAM reprezentant BT

Conferința va fi transmisă live, pe data de 25 mai, de la ora 10:00, în direct pe pagina de Facebook Gândul, canalul de Youtube Gândul și pe www.gandul.ro și va fi susținută de articole în timp real publicate pe site-ul gandul.ro de jurnaliștii publicației.

Moderatorii acestui eveniment sunt Mihaela Pântea – senior editor Gândul Financiar și Bogdan Pavel – senior edior Gândul Live.

Banca Transilvania este partener gold al evenimentului, iar Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare sunt parteneri instituționali.

Despre Gândul

Gândul.ro reflectă actualitatea socială, politică și economică prin unghiuri de abordare jurnalistică originale și informații exclusive. Articolele despre evenimente de impact sunt completate de materiale de lifestyle, reportaje și comentarii semnate de jurnaliștii noștri, pentru a oferi o cheie de lectură a prezentului celor peste 2 milioane de vizitatori unici pe lună ai site-ului www.gandul.ro.

La începutul anului 2020, în luna februarie, publicația online a trecut printr-o schimbare radicală, atât ca design și platformă-suport, cât și ca denumire a domeniului, trecând de la gandul.info la gandul.ro. Investițiilor în schimbările de formă, suport digital, echipamente și studioul TV li s-au adăugat investiții în echipa de jurnaliști, în ideea creșterii calității conținutului.

Echipa gandul.ro s-a mărit și s-a concentrat atât pe conținutul editorial, cât și pe zona de content video, prin emisiunea Gândul LIVE moderată de Emma Zeicescu, difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18.30 și Gândul NEWS de la ora 20.30. De asemenea, publicația gandul.ro a lansat și emisiunile Gândul Green, moderată de Bogdan Pavel și Gândul Financiar, realizată și prezentată de Mihaela Pântea, Senior Editor Coordonator al secțiunii Gândul Financiar, jurnalist cu o carieră de peste 20 de ani în presa economică și financiar-bancară.

Publicația online gandul.ro a crescut constant de la începutul anului 2020, având lunar peste două milioane de cititori unici și peste 8 milioane de afișări.

Gândul face parte din grupul Gândul Media Network, singurul grup de presă din top 3 companii de presă online din România cu capital 100% românesc și cuprinde publicațiile gandul.ro, cancan.ro, prosport.ro, promotor.ro, csid.ro, descoperă.ro, go4it.ro, verdict.ro, ciao.ro, apropotv.ro, go4games.ro, raziculacrimi.ro și viitorulromaniei.ro.