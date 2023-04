Confesiunea tulburătoare a lui Nelu Curcă! Motivul real pentru care actorul din „La Bloc” a luat calea bisericii

În urmă cu 20 de ani, Nelu Curcă, pe numele real Mihai Coadă, avea apariții remarcabile pe micile ecrane. A jucat în serialul „La Bloc” care, ani la rând, a ținut telespectatorii cu ochii „lipiți” de televizoare. Însă, după ani de zile, actorul s-a retras la mănăstire! Nelu Curcuă a făcut confesiuni tulburătoare și a spus care este motivul real pentru care a luat calea bisericii. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Nelu Curcă s-a retras din lumina reflectoarelor, după aparițiile memorabile din serialul „La Bloc”. Serialul care a fost difuzat pe micile ecrane a ținut telespectatorii cu sufletele la gură mult timp. Însă, după ce serialul și-a încetat apariția, actorii s-au îndreptat către alte drumuri. Printre cei care au făcut o schimbare radicală în viață a fost chiar actorul Nelu Curcă.

Nelu Curcă a luat calea bisericii

În cadrul podcastului moderat de prezentatorul Cătălin Măruță, Nelu Curcă vine în fața ascultătorilor cu o serie de confesiuni tulburătoare despre viața privată. Mai cu seamă, actorul din „La Bloc” a mărturisit, printre altele, care este motivul real pentru care a ales să se retragă la mănăstire.

„Sunt un mirean păcătos care vine la o mănăstire și vreau să mă asimilez lor, aici. Casa Domnului! Ai întâlnire cu Dumnezeu, aici. Cum poate să fie decât o oază duhovnicească extraordinară? Nu e rupere de lume. Noi ne rugăm pentru lume”, a mărturisit actorul care a jucat în „La Bloc”.

Nelu Curcă a spus motivul real pentru care a dorit să se călugărească

În continuare, Cătălin Măruță l-a întrebat pe actorul Mihai Coadă când s-a produs apropierea față de Dumnezeu. Actorul a mărturisit că a picat în păcatul adulterului, acesta fiind motivul principal pentru care a luat calea bisericii. A urmat o perioadă de trei ani în care, mărturisește el, a stat singur. Își dorea să adere la tainele călugăriei, încă din acea perioadă.

„Am căzut într-un păcat greu care se numește adulter. Eu am greșit. Și poate că i-am nenorocit viața. Cazi. De multe ori cazi. Dar, prin spovedanie, reușești să treci peste ele. Am stat singur trei ani de zile, nu știam ce să fac. Voiam să intru la Călugărie, de atunci. Voiam să mă călugăresc. Îmi venea să-mi las meseria. Nu mai puteam s-o practic. Când veneam de la serial, noaptea târziu, nu mai puteam să mă rog.

Știi ce se întâmplă la actorie? Actoria, din tine, ocupi în timp cu alte vieți ale altor personaje. Aici e problema. Uneori, mulți actori confundă (n.r. viața reală este confundată). Eu nu mai pot să scap de Nelu Curcă, de personajul acesta. Era celebru, la Pro TV, era cu bani, cine l-a făcut să lase totul și să aibă viața asta duhovnicească? Conștiința”, a spus Nelu Curcă la podcastul „La Măruță”. Episodul va fi disponibil pe 12 aprilie.

