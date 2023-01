Îl ții minte pe Nelu Curcă din serialul „La Bloc”? Nu o să îți vină să crezi cu ce se ocupă acum

Cu 20 de ani în urmă, serialul „La Bloc” era extrem de apreciat de publicul din România, fiind chiar comparat cu producții de renume, de peste hotare. Odată cu trecerea timpului, mulți actori, care făceau parte din distribuția serialului, au renunțat la „meserie’ și s-au reprofilat.

Celebrul serial românesc „La Bloc” se mândrește cu nici mai mult nici mai puțin de 13 sezoane și 525 de episoade. În total, au fost 2.620 de ore de filmare, în doar 6 ani. Mai mult decât atât, în cadrul acestui serial ne-am bucurat de o premieră la nivel național. Este vorba despre primul copil născut în direct, la PRO TV.

Primul copil din România care s-a născut în lumina reflectoarelor

Fericita mămică este Mariana Dănescu, o actriță care a intrat în pielea personajului fictiv , Lili Jurca. Actrița a rămas însărcinată în timpul filmărilor, iar scenariștii s-au folosit de propria creativitate pentru a păstra personajul ,,Lili”, în condițiile din momentul cu pricina.

„Nașterea lui Mihăiță a fost cel mai emoționant moment din viața noastră, iar clipa venirii lui pe lume a fost cu atât mai specială, cu cât s-a împletit foarte frumos cu evenimentele din serial. Nașterea în direct, la care au participat toți colegii mei, ne-a apropiat foarte mult și ne-a transformat într-o familie”, a mărturisit actrița cu ceva timp în urmă, conform feminis.ro.

Cei cărora le este dor de Mariana Gănescu o pot găsi pe scenele teatrelor din țară, acolo unde actrița a vrut să își continue cariera.

Nelu Curcă a luat calea celor sfinte

Unul dintre cele iubite personaje din serial a fost Nelu Curcă, rol interpretat de fostul actor Mihai Coadă. Deși a avut un succes uriaș în cariera de actor, Mihai Coadă a simțit că nu vrea să continue pe același drum. El a recunoscut cu mult timp în urmă că nu s-a mai simțit confortabil, odată ce colegii de breaslă s-au mutat la un alt post de televiziune, mai exact la Kanal D.

În prezent, Mihai Coadă a ales o cale cu totul diferită și specială, petrecând cea mai mare a timpului la Mănăstirea Turnu, din județul Prahova.

,,Am intrat greu în serial, am tot refuzat să mă duc la casting, ei au tot insistat. Dumnezeu mi-a dat gândul că prea insistă şi să mă duc că e un semn. Făcuseră un episod pilot cu altcineva şi nu i-a plăcut lui Adrian Sârbu, directorul PRO TV de atunci, şi au vrut să caute un actor din provincie, o altfel de tipologie. M-au văzut într-o piesă şi m-au plăcut. Nu mai păstrez legătura cu nimeni din serial, pentru că eu am mersul meu duhovnicesc şi ei n-au avut tangenţe cu asta”, a spus actorul, potrivit wowbiz.ro.

,,Din păcate, lucrurile s-au schimbat pe parcurs, au plecat o parte din colegi la Kanal D şi eu am rămas cu o echipă nouă, care nu mi-a plăcut, nu eram în largul meu. În meseria asta e uzura foarte mare, slăbeşte memoria, vederea, vocea îţi e afectată, având roluri multe în teatru. N-am făcut un control, dar e posibil să fi avut nişte noduli pe coarda vocală. Mă resimţeam după fiecare spectacol şi mă durea în gât. M-am decis să ies la pensie, a mai spus actorul, care a refuzat nişte roluri din cauza limbajului, deşi i s-a explicat că asta se cere”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate.