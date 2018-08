Shiva N’Zigou, atacantul gabonez care a evoluat la Nantes și Teims, a făcut dezvăluiri uluitoare despre viața lui. (Super oferte la accesorii gaming) Fotbalistul a povestit că mama lui a fost ucisă, într-un ritual satanic, iar el a avut relații intime cu sora și mătușa lui, dar că s-a și culcat cu bărbați.

Jucătorul a decis să-și mărturisească păcatele în cadrul unei emisiuni de la televiziunea creștină TV2Vie. (Console si accesorii gaming) Confesiunea a avut loc într-o biserică din țara sa, scrie gsp.ro.

CITEȘTE ȘI: CE DECIZIE A LUAT CELEBRA AMANTĂ CARE A ”DEZBINAT” FCSB-UL

„Mama e moartă, dar vreau să mărturisesc că a fost sacrificată. Am trecut pe la multe echipe și am semnat multe contracte, dar tata voia toți banii pentru el. Mi-a zis că o s-o ucidă pe mama. Eu n-am fost de acord, dar el a făcut-o oricum. El a făcut asta pentru ca spiritul ei să mă ajute să progresez în carieră.

Când eram mai tânăr, am întreținut relații sexuale cu mătușa și cu sora mea. Apoi am avut relații cu bărbați”, a spus fotbalistul.

CITEȘTE ȘI: SOŢIILE A DOI DINTRE TITULARI, ACUZATE CĂ AU RUPT CU BĂTAIA O AMANTĂ ÎN TOALETA ARENEI NAŢIONALE

N’Zigou a recunoscut și că și-a falsificat certificatul de naștere la începutul carierei, susținând că are cu 5 ani mai puțin decât vârsta reală: „Am mințit în privința vârstei când am ajuns în Franța”.

Shiva N’Zigou și-a început cariera în Gabon, la USM Libreville. S-a mutat apoi în Franța, unde s-a alăturat academiei lui Angers, în 1997. În 1998, a ajuns la echipa de tineret a lui Nantes și a debutat la echipa mare în 2002. A fost împrumutat la FC Gueugnon, iar mai apoi a semnat cu Reims, în 2005. În 2011 a plecat în Belgia, să joace la Royal Excelsior Virton, în liga a III-a.

N’Zigou s-a retras în 2016. A jucat pentru Gabon din 2000 până în 2008 și a marcat 5 goluri pentru naționala sa.