CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, adevăratul motiv al înlocuirii "divei" de la "Românii au Talent". PROTV-ul a renunțat la Mihaela Rădulescu în urma unui studiu de piață, care a subliniat faptul că iubita lui Felix Baumgartner nu s-ar mai bucura deloc de simpatie în rândul telespectatorilor. A fost momentul în care boșii cele mai puternice televiziuni din țară au luat decizia să o înlăture pe ex-partenera lui Ștefan Bănică Jr.. Oficial, aceasta s-a retras din motive personale, însă, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel.

În urmă cu doar câteva zile, Mihaela Rădulescu a încheiat conturile cu PROTV și, implicit, show-ul "Românii au Talent", unde era jurat. Vedeta a invocat "motive personale", fără să intre, totuși, în detalii. A evitat să dezvăluie ce ar fi determinat-o să ia această decizie radicală. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în premieră, care este realitatea. Conform unor surse bine informare, "diva" ar fi hotărât să plece din cel mai puternic post TV forțată de împrejurări. Mai exact de un studiu de piață, comandat de boșii televiziunii.

Bilanțul a scos în evidență faptul că notorietatea negativă adusă de gesturile și comentariile Mihaelei Rădulescu, ca jurat la „Românii au talent”, au condus la scăderea raitingului celebrului show de televiziune. După fiecare emisiune, actuala iubită a lui Felix Baumgartner era criticată aspru pe contul oficial de Facebook al show-ului. Mulți solicitau, în termeni duri, îndepărtarea ex-soției lui Bănică Jr. din cadrul spectacolului și amenințau că nu vor mai viziona PROTV-ul în caz că doleanța lor nu va avea un efect imediat. (VEZI AICI: MIHAELA RĂDULESCU A ARUNCAT „BOMBA”! VREA SĂ-I FACĂ UN COPIL LUI FELIX!)

A fost momentul în care șefii care conduc televiziunea s-au pus pe treabă. Au comandat un studiu de piață care a confirmat faptul că raitingul de la „Românii au talent” a scăzut dramatic ca urmare a comentariilor și gesturilor făcute de Mihaela Rădulescu, din postura de jurat. Rezultatul i-a fost adus la cunoștință și iubitei lui Felix Baumgartner care, în aceste condiții, forțată de împrejurări, a ales să-și anunțe pleacarea de la PROTV. Astfel că, la aproape 50 de ani, “diva” a rămas fără loc de muncă!

În prezent, în lipsă de alternative, rămâne “agățată” de celebrul parașutist, care a rămas, practic, singura ei șansă de a se menține, cât de cât, în lumina reflectoarelor. Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner formează un cuplu din 2014, sunt foarte fericiţi împreună, asta deşi au o relaţie la distanţă. Biata “Divă” trăieşte la niște zeci de kilometri de Monaco, în Franța, în „La Turbie”, împreună cu fiul ei, locuință închiriată de fostul soț Elan Schwartzenberg. Paraşutistul cu care trăiește în concubinaj are o vilă în Elveţia. Cei doi petrec, totuși, majoritatea timpului liber împreună și nu ratează nicio ocazie să pozeze într-un cuplu fericit pe conturile personale de socializare, unde, aproape zilnic, urcă poze în care apar împreună. (CITEȘTE ȘI: MIHAI PETRE SE ÎNTOARCE LA „ROMÂNII AU TALENT”, DUPĂ PLECAREA MIHAELEI RĂDULESCU)

Faptul că Mihaela Rădulescu nu va mai fi jurat la „Românii au talent” a fost primit cu mult entuziasm de fanii emisiunii, care s-au dezlănțuit pe contul oficial de Facebook al show-ului, dar și pe paginademedia.ro. Semn clar că “diva” nu mai avea absolut niciun farmec. “În sfârșit pot să mă uit la emisiune”, “Vedeta sexoasă atrăgea priviri spre decolteu, tataie Florinel (n.r. Florin Calinescu) îi va duce dorul”, “Nu aduci vedete pe bani mulți și pici pe locul 3 în audiențe pe comercial”, au fost doar câteva dintre cele mai blânde comentarii.

Și-a anunțat plecarea pe Facebook!

Acum două săptămâni, Mihaela Rădulescu a postat pe Facebook un mesaj în care și-a anunțat plecarea show-ul „Românii au talent”, ocazie cu care a ținut să mulțumească tuturor pentru clipele pe care le-a petrecut ca jurat în cadrul emisiunii difuzate de PROTV.

„Dragii mei, știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participa la noul sezon ‘Românii au talent’, strict din motive personale. Mi-am anunțat acum o săptămână colegii de muncă și partenerii de contract și le mulțumesc nu numai pentru înțelegere, dar și pentru o colaborare profesională de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare plăcere. Acum știți și voi și vă mulțumesc cu tot dragul vouă, publicul meu și al acestei emisiuni – pentru voi fac o reverență. Și nu mă plec în fața voastra doar fizic, ci și cu inima mea toată, care vă îmbrățișează și vă aplaudă!„, a scris biata Mihaela Rădulescu pe Facebook, încercând să ascundă că a fost trimisă acasă la aproape 50 de ani. (NU RATA: IMAGINEA CARE A STÂRNIT ISTERIE PE REŢELELE DE SOCIALIZARE! MIHAELA RĂDULESCU S-A POZAT TOPLESS ŞI A POSTAT UN MESAJ PROVOCATOR: „FĂ-MĂ SĂ..”)

