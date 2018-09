Connect-R, la “Te cunosc de undeva!”: “Voi avea o problemă cu tocurile și cu lentilele de contact”

Connect-R pare că și-a revenit repede după rănile redechise când a anunțat luna trecută divorțul de Misha. El se concentrează foarte mult pe spectacolele pe care le are, creșterea și educația fiicei sale, Maya, și pe proiectele în care e implicată. Sâmbătă, 8 septembrie, artistul poate fi văzut pe Antena 1, începând cu ora 20:00 la “Te cunosc de undeva!”. În cadrul unui interviu, el a mărturisit că pantofii cu toc și lentilele de contact îi vor da bătăi de cap pe parcursul acestui sezon al show-ului transformărilor.

“Voi avea o problemă cu tocurile. Și lentilele de contact le suport greu. Însă voi încerca să le fac față”, spune el. Din fericire, pentru el nu va fi o noutate faptul că va trebui să se epileze. “Mă epilez de la 20 de ani”, spune concurentul.

La “Te cunosc de undeva!”, Connect-R nu dorește să demonstreze nimic. Vrea însă să-și îmbogățească cunoștințele și să trăiască o nouă experiență. “Și mai vreau să mă distrez. Am colegi haioși și râd până leșin cu Jean (n.r.: Jean de la Craiova) și Romică (n.r.: Țociu). De asemenea, am învățat câteva lucruri noi de la Ozana (n.r.: Ozana Barabancea, jurata care se ocupă și de pregătirea vocală a concurenților), care îmi vor fi de folos pentru prima transformare pe care o am de făcut în show”, mai spune el.

Ce personaj va imita Connect-R în prima ediție a show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.