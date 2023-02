Constantin Enceanu a trăit șocul vieții! Mărturisirile artistului despre cutremurul care a zguduit, astăzi, România

Cutremurul care a zguduit, astăzi, România s-a simțit în mai multe zone din țară, iar unul dintre cei care a trăit un șoc a fost Constantin Enceanu. Îndrăgitul cântăreț a făcut mărturisiri uimitoare despre evenimentul care a băgat în spaimă o țară întreagă.

Constantin Enceanu susține că a simțit cutremurului pe propria piele, însă s-a străduit să își mențină atitudinea calmă pentru a nu-și speria soția. Totuși, atunci când a văzut ce se petrece în jurul lui, artistul a devenit agitat și a simțit că nu mai are control asupra situației. După ce imaginile de la producerea seismului au apărut în mediul online, artistul a dezvăluit cum s-a simțit totul la el acasă.

Constantin Enceanu: „Am văzut că se mișcă ghiveciul cu mușcate”

În ultima perioadă, oamenii au început să-și facă tot mai multe griji după catastrofa din Turcia. Se pare că și țara noastră este urmărită de acest fenomen, însă, vestea bună e că totul s-a întâmplat la o intensitate mult mai mică. Cu toate acestea, chiar dacă magnitudinea celor două cutremure înregistrare în ultimele 24 de ore a fost relativ scăzută, acest lucru nu i-a liniștit pe oameni.

Constantin Enceanu a fost unul dintre românii care s-au speriat teribil când a văzut masa că a început să se miște. Șocul artistului a fost destul de mare, căci momentul l-a luat prin surprindere. Acesta a mărturisit că intensitatea cutremurului a fost destul de mare, având în vedere modul în care s-a simțit.

„La un moment dat am văzut că se mișcă ghiveciul cu mușcate. Inițial am crezut că trece un tramvai pe lângă clădire, dar când am văzut că începe să miște și masa mi-am dat seama că este cutremur.

N-am reacționat pentru că nu am vrut să îmi sperii soția pentru că ea e mai panicoasă. Era deja speriată când a văzut că se mișcă masa. Eu am stat foarte calm. Cred că a fost de intensitate destul de mare”, a declarat Constantin Enceanu la Antena Stars.

România, șocată de imaginile din timpul cutremurului

Țara noastră a fost ținta a două seisme în ultimele 24 de ore. Dacă ieri, cutremurul nu s-a simțit atât de intens, cel de astăzi a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter. Fenomenul a provocat daune și a speriat o întreagă lume. Imaginile din timpul cutremurului care circulă deja pe rețelele de socializare și în care apar lucruri care cad de pe rafturile magazinelor sau obiecte care se mișcă în case, au șocat oamenii, de-a dreptul.