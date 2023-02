Cine se ocupă de afacerea lui Constantin Enceanu, după ce artistul s-a operat: „Greutatea cade pe umerii lor”

Constantin Enceanu este fără doar și poate unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din România. Pe lângă cariera muzicală care i-a adus un real succes de-a lungul timpului, interpretul mai are și o afacere de familie, de care însă nu prea are timp să se ocupe, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. De aceea, artistul a lăsat-o în grija altor membri din familie și consideră că este pe mâini bune.

Afacerea lui Constantin Enceanu este pe mâna soției, copiilor și ginerelui

Artistul s-a operat anul trecut la genunchi, așa că a hotărât ulterior să dea mai multă importanță stării sale de sănătate și să lase deoparte afacerea de familie, dar și majoritatea evenimentelor pe care le avea de onorat.

Ei bine, restaurantul pe care îl deține solistul se află în grija soției sale, a copiilor, dar și a ginerelui său. Constantin Enceanu se ocupă acum doar de partea administrativă a afacerii, până în momentul în care starea de sănătate îi va permite să își reia activitatea. De asemenea, cântărețul susține că recuperarea după operația la genunchi decurge bine și că nu își face griji în această privință.

„Eu sunt bine, mă simt bine. De restaurant se ocupă copii mei. Soția, copiii, ginerele, fata. E o afacere de familie. Eu mai puțin sunt luat în calcul, că sunt mai tot timpul plecat. Greutatea cade pe umerii lor, mai puțin pe a mea.

Eu mă ocup de treburile administrative, m-am ocupat și acum în perioada asta. Primele trei săptămâni a fost mai greu, dar după aceea ne-am reluat activitatea normal”, a dezvăluit Constantin Enceanu, într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro.

Cum se menține în formă artistul

Constantin Enceanu este dornic să bifeze mai multe reușite pe plan muzical, dat fiind faptul că la finalul anului trecut s-a concentrat mai mult pe starea sa de sănătate. Acesta are multe spectacole de onorat, începând cu data de 1 martie și speră să facă față tuturor evenimentelor la care este solicitat.

Dincolo de repetițiile pentru concerte, artistul își rezervă timp și pentru a se menține în formă. Interpretul de muzică folclorică recunoaște că a mai luat câteva kilograme în plus în ultima vreme, însă de fiecare dată are grijă să-și mențină greutatea sub control.

Deși este extrem de obositor să petreacă atât de mult timp pe scenă, solistul spune că scapă de orice dureri sau oboseală în momentul în care se află în fața fanilor. Acest lucru este rețeta lui pentru o stare de bine, dar și pentru un stil de viață echilibrat.