Decizia luată de Constantin Enceanu în afacerea în care a investit 50.000 de euro: ”La mine, la local, se practică deja așa ceva!”

Anul acesta, Constantin Enceanu (58 de ani) a făcut o investiție de aproximativ 50.000 de euro într-un local aflat în Filiași, județul Dolj. Iar, pentru a reduce risipa de alimente, fenomen ce are loc în multe restaurante și localuri din țară, a decis să implementeze o măsură! Iată despre ce este vorba mai jos, în articol.

Constantin Enceanu, artistul în vârstă de 58 de ani, a făcut o investiție de zeci de mii de euro într-un local din zona Filiași, județul Dolj. Cântărețul a explicat ce face, pentru a reduce risipa de alimente.

„La mine, la local, se practică deja așa ceva! De când am deschis localul din Filiași am făcut lucrul acesta, văzând pe unde am umblat, cum se practică, să întrebi clientul dacă vrea restul de mâncare rămas, la pachet. Așa, rămâne foarte puțină mâncare, în general pâine, ceva cartofi și foarte puțină carne”, a spus Constantin Enceanu.

„Abia îmi ajunge carnea rămasă să-i dau lui Azor, iar resturile de pâine și de cartofi le dau la lebede și mai am 20 de găini și 10 rațe, ca delicatese pentru ele”, a mai mărturisit artistul, pentru Ego.ro.

Constantin Enceanu a investit în localul din Filiași aproape 50.000 de euro

Constantin Enceanu și-a dorit să facă o investiție nouă, motiv pentru care anul acesta s-a „debarasat” de aproximativ 50.000 de euro, pentru a-și îndeplini visul. Clienții se pot înfrupta dintr-un meniu variat în localul din Filiași, își pot petrece timpul liber și chiar pot lua parte la evenimente.

Cântărețul s-a gândit și la cei mici. În acest sens, a amenajat un loc destinat copiilor cu tobogane gonflabile și o tiroliană.

