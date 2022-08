Constantin Enceanu a dat lovitura în afaceri. Incredibil cât costă meniul zilei la restaurantul artistului

Constantin Enceanu (58 de ani) a dat lovitura în afaceri. Artistul a investit 50.000 de euro într-un local unde se organizează evenimente. Iată cât costă o noapte de cazare în localul deținut de acesta!

Constantin Enceanu a pus pazele unei afaceri destul e profitabile. După 2 ani de pandemie în care venimentele au fost amânate, artistul a exploatat faptul că viața a intrat în normal și a investit ceva bani într-un local destinat pentru a petrece timpul liber, dar și pentru organizarea unor evenimente.

Cât costă meniul zilei la restaurantul lui Constantin Enceanu

Restaurantul artistul se află la Filiași, Dolj și este locul unde a investit aproximativ 50.000 de euro. În zona de restaurant se poate servi și meniul zilei care ajunge la 22 de lei, însă cei care doresc să înnopteze, o pot face pentru suma de 300 de lei / noapte.

„Este un loc destinat pentru a petrece timpul liber, dar și pentru organizarea unor evenimente. Este deschis până la 12 noaptea în timpul săptămânii, iar în weekend până la 2 noaptea. Cazarea pentru o noapte este 300 de lei. Un meniu de prânz, cu ciorbiță și tocăniță, ajunge la 22 de lei.

S-au scumpit toate, și benzina și motorina, ne obligă situația să creștem și noi prețurile la mâncare, în local, cu 10-15%. O să fie o vară plină, avem foarte multe nunți și botezuri la restaurantul nostru din Filiași.

Dacă înainte organizam doar sâmbăta și duminica, acum avem de joi până luni. În pandemie, toată lumea și-a anulat petrecerile, iar acum au dat toți buluc”, a declarat artistul, potrivit ego.ro.

Pe lângă sala de evenimente, Constantin Enceanu s-a gândit și la cei mici. Artistul a amenajat un loc destinat copiilor cu tobogane gonflabile și o tiroliană. Totodatată, în timp ce copiii se distrază, părinții se pot relaxa în voie. Cei mici sunt sub atenta supraveghere a personalului:

”Zilele trecute am inaugurat locul de joacă, am pus tobogane gonflabile, ca pe Litoral, am cumpărat din Germania și o tiroliană, ca în parcul din Sinaia, are o lungime de 20 de metri. Ne străduim să facem frumos, am avut, de 1 Iunie, peste 100 de copii la locul de joacă.

Noi am gândit acest părculeț pentru cei care ne vizitează. E mare lucru să-ți lași copilul în siguranță să se joace, căci sunt supravegheați, iar tu să vii să îți bei liniștit cafeaua, la aer curat. Organizăm și petreceri pentru copii, cu tematică”. a mai spus Constantin Encenau.

Câți euro cere Constantin Enceanu pentru a cânta la o nuntă, în 2022

Atunci când vine vorba despre nunți, Constantin Enceanu este de departe unul dintre preferații iubitorilor de muzică bună, însă nu oricine își poate vedea visul devenit realitate. Pentru reprezentanții de 60 de minute, Constantin Enceanu solicită 2.200 de euro, iar pentru un program de 4 ore suma crește la 8.800 de euro.

